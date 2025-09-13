Bakan Tunç Balıkesir'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Politika

Bakan Tunç Balıkesir'de Temaslarda Bulundu

Bakan Tunç Balıkesir\'de Temaslarda Bulundu
13.09.2025 20:19
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de iş dünyasıyla bir araya geldi, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Buluşmaları kapsamında geldiği Balıkesir'de oda, borsa yöneticileri ve iş dünyasıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, Balıkesir Öğretmenevi'nde avukatlarla yaptığı toplantının ardından Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Tunç, sırasıyla AK Parti İl Başkanlığı, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de ziyaretlerde yer aldı.

Umut SAYAN/ BALIKESİR,

Kaynak: DHA

