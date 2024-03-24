Bakan Tunç: Seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik saldırıyı kınıyoruz

Bakan Tunç: "Seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum"
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlarımıza yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Tunç, açıklamasının devamında, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu, demokrasilerde şiddete yer olmadığını ve birlik beraberliğe yönelik bu tür saldırıların başarıya ulaşamayacağını belirtti.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör eylemlerinin durdurulması için büyük mücadele gerektiğini belirtti. Turan ayrıca, Türkiye'nin reformlara, adımlara ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Geyikli beldesinin potansiyelini artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin hizmet odaklı olması gerektiğini belirterek, belediyelerin halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın'ın gerçek belediyecilik anlayışını benimseyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve hedeflerinin tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak olduğunu belirtti.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Göreve geldikleri ilk 5 yılda tamamlanan projelerle ilçenin şehir hüviyetine kavuştuğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun nüfusunun son 2 yılda ciddi oranda artığını ve ilçenin gelişip büyüdüğünü söyledi.
Sakarya'da Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüyen grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Orhan Camisi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çekerek Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi. Dağ, projelerini açıkladığı lansmanlara değinerek, İzmir'e hizmet etmeye talip olduklarını belirtti. İzmir'in kronik sorunlarının artık ertelenemeyeceğini vurgulayan Dağ, yerel seçimlerde projelerin tartışılması gerektiğini ifade etti. Dağ, İzmir'in potansiyelini harekete geçirmek için çabalayanlara rağmen hizmete odaklanacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil edebileceği konusunda uyararak, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de 'acil ve kalıcı bir ateşkes' çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planladığını açıkladı.
Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca düzenlenen destek yürüyüşünde, İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetini arttırdığı ve terör faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüyerek Filistin halkı için dua etti.
İstanbul Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında broşür dağıtan bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
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