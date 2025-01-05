Politika

Bakan Tunç: 'Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte'

Bakan Tunç, 'Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte'

" Kadına şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir"

BARTIN - Bartın'da Ak Parti Kadın Kolları. 7. Olağan Kongresinde kadınların cep telefonu fenerini yakarak karşıladığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada yaptığı konuşmada kadınların önemine dikkat çekerek, 'Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz" dedi. Türkiye'deki Kürt sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti'nin çözdüğünü vurgulayan Bakan Tunç, 'Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte" diye konuştu.

AK Parti Bartın Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, Bartın Kültür Merkezi salonunda düzenlendi. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, teşkilat üyeleri ve kadın kolları üyeleri katıldı. Bakan Tunç'un salona girdiği anlarda ise salondaki ışıklar söndürülürken, içerideki kadın üyeler ise cep telefonu fenerlerini yakarak karşıladı. Salondaki kadınlar hep bir ağızdan, salonda çalan sanatçı Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli şarkıya eşlik etti.

Programda konuşan Bakan Tunç, konuşmasında Ak Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği öneme dikkat çekti. Siyasetten, kamu kurumlarına kadar her alanda yer alan kadın sayıları hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, kadına şiddet konusunda ise iktidara yönelik yapılan eleştirilere de cevap verdi. İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddetin arttığı yönündeki söylemlerin kara propaganda olarak değerlendiren Tunç, kadınlara şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan 8284 sayılı yasayı Ak Parti iktidarında kanunlaştırıldığını savundu. Tunç, "Kadına şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kadının şiddete uğraması, bizim yüreğimizi sızlatır. Bugünün kadınları tarihimizde o kahramanlık gösteren Şerife Bacı'nın, Kara Fatmaların, Nene hatunlarının torunları. Onların kahramanlığı sayesinde biz bugün huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Onların torunlarının önünü daha da açabilmek, daha da güçlendirmek, onları her türlü kötülükten koruyabilmek için de son yıllarda Özellikle son 22 yılda gerek yapısal dönüşüm, gerek mevzuatımızdaki yenilemeler gibi çok önemli çalışmaları hayata geçirdik" dedi.

Kürt sorununu tarihe karıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydeden Yılmaz Tunç, 'Kürt sorunu diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne hapisteki çocuğuyla, kendi diliyle konuşamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mahkemeye düştüğünde ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye, Kürtçe yayın yapan devlet televizyonuna kavuştu. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu. Seçmeli dersler konuldu. Eğitim hakları noktasında geniş bir alan açıldı ve bir kısım çevrelerin özellikle yakındığı ve sürekli eleştiri konusu olan içeriden, dışarıdan tüm bu sorunları ortadan kaldıran ve Kürt sorununu tarihe karıştıran birlik ve beraberliğimizi bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları yapan, üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Şimdi de Cumhur İttifakıdır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyorum. Şimdi sıra terörü, silahlarıyla beraber tarihe gömmekte. İnşallah bunun için ve terörü bitirerek terör sorunundan da Türkiye'yi milletimizi kurtaracağız" diye konuştu.