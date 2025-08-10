Bakan Tunç: Soykırım yapanlar hesap verecek - Son Dakika
Bakan Tunç: Soykırım yapanlar hesap verecek

Bakan Tunç: Soykırım yapanlar hesap verecek
10.08.2025 02:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'deki soykırıma ilişkin uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Filistin'de, Gazze'de gerçekleştirilenler, son işgal planının İsrail terör meclisinde de onaylanması. Tüm bunlar bugün için belki uluslararası kuruluşların etkisizliği nedeniyle yaptırımsız kalıyor görünebilir ama öyle bir gün gelecek ki o soykırımı yapanlar, çocukları katledenler, kadınları öldürenler insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün mutlaka gelecek, bu dünyada da hesap verecekler" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Belediyesi tarafından düzenlenen Ulus Doğa Festivali'ne katıldı. İlçedeki kent meydanında düzenlenen festivalde konuşma yapan Bakan Tunç, Filistin konusuna değindi. Bakan Tunç, konuşmasında, "Filistin'de Gazze'de zulüm yaşanmaya devam ediyor, soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Terör devleti İsrail bunu bir asırdan bu yana yapıyor. Filistinlileri yıllarca yerinden yurdundan ederek, çocuk demeden, kadın demeden katliama, soykırıma ve insanlık suçuna imza atan bir terör devleti var. Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararına bugüne kadar uymayan, uluslararası kuruluşların, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına uymayan bir terör devleti var. Yüzyıldan bu yana sayısız Birleşmiş Milletler kararını yok sayan, sürekli işgal politikaları ile oradaki masumları yerinden yurdundan eden terör devleti İsrail, 2023 8 Ekim'den bu yana soykırım suçu işliyor. Bunu Uluslararası Adalet Divanı tescilledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle açılan ve Türkiye'nin de katıldığı o davada İsrail hakkında kararlar verildi. 'Soykırım yapmayı durdur, insani yardımlara izin ver' şeklindeki tedbir kararları alınmasına rağmen bu kararlar maalesef uygulanamadı. Bu kararları kim uygulayacak? Uluslararası kuruluşlar uygulayacak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uygulayacak. Ama maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 üyeden ibaret; birisi hayır dediği zaman o geçersiz sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önüne gelen insani yardım önergeleri reddedildi, ateşkes önerileri Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu ile reddedildi. Maalesef uluslararası kuruluşlar etkisiz, uluslararası mahkemeler etkisiz. Sözleşmeler ortada, devletler bu sözleşmelere uymak için taahhütte bulunuyor ama o sözleşmelere uyan yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız uzun yıllardan bu yana 'Dünya sistemi adaletsiz, uluslararası kuruluşlar insanlığın sorunlarına cevap veremiyor' derken hep bugünlere işaret ediyor. Maalesef dünya, 5 daimi üyenin bir vetosuyla kana bulanabiliyor. İşte Filistin'de Gazze'de gerçekleştirilenler, son işgal planının İsrail terör meclisinde de onaylanması. Tüm bunlar bugün için belki uluslararası kuruluşların etkisizliği nedeniyle yaptırımsız kalıyor görünebilir ama öyle bir gün gelecek ki o soykırımı yapanlar, çocukları katledenler, kadınları öldürenler insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün mutlaka gelecek; bu dünyada da hesap verecekler, öbür dünyada da zaten ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Nasıl Bosna kasapları, Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede hesap verip hapse atılmışlarsa bu soykırımcı katillerin de sonu o olacak. Türkiye olarak her zaman adaletin, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumu savunmaya, hakkı hukuku savunmaya devam edeceğiz" diyerek konuştu.

Konuşmaların ardından Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Tunç: Soykırım yapanlar hesap verecek

SON DAKİKA: Bakan Tunç: Soykırım yapanlar hesap verecek
