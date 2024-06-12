Bakan Tunç: Terörist elebaşına, 'sayın' ifadesini kullanmanızı kabul etmiyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Terörist elebaşına, 'sayın' ifadesini kullanmanızı kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplarken, İmralı cezaevinde tecrit olmadığını belirtti ve terörist elebaşına 'sayın' ifadesini kullanmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in Tahir Elçi davasıyla ilgili sorusuna ise henüz kararın ilk derece olduğunu ve temyiz sürecinin devam ettiğini söyledi.

12.06.2024 22:30
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BAKAN TUNÇ: TERÖRİST ELEBAŞINA, 'SAYIN' İFADESİNİ KULLANMANIZI KABUL ETMİYORUZ

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın, cezaevlerine ilişkin sunumunu dinledi. Sunumun ardından komisyon üyeleri öneri ve sorularını Bakan Tunç'a yöneltti. Bakan Tunç, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Aslan Uysal'ın, 'İmralı cezaevinde tecrit var mı?' sorusu üzerine, "İmralı cezaevinde tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen hükümlü ile ilgili olarak infaz devam etmektedir. Aynı cezaevinde 4 hükümlü bulunmakta ve belirli zamanlarda spor saatinde ve sohbet için bir araya gelebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinin hiçbirinde tecrit söz konusu değildir. Ziyaret yasağı ve telefon görüşmesine ilişkin kararlar tamamen infaz hakimliğinin aldığı kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. İmralı'daki hükümlü, terörist elebaşıdır. Ona, 'Sayın' ifadesini kullanmanızı kabul etmediğimizi buradan belirtiyorum. 40 bin kişinin ölümüne neden olan terör örgütü elebaşıdır. Buna da kim karar vermiştir? Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı karar vermiştir. O nedenle bunların tamamı infaz hakimliklerinin kararları çerçevesi içerisinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, konuşmasını sürdürürken Uysal'ın, karşılık vermesiyle komisyonda karşılıklı sataşmalar yaşandı.

'YARGILAMA DEVAM EDECEK'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tahir Elçi davasında çıkan kararı sorması üzerine Tunç, "Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin davası biz toplantı sırasında kararı öğrendik. Tahir Elçi'nin hunharca katledilişi, o günlerde hepimizi derinden sarsmıştı. Baro başkanının bu şekilde öldürülmesi kabul edilemez. Tabii sonrasında bir takım soruşturmalar başladı. Olayın başlangıcından itibaren, ben de o dönem milletvekiliydim ve mecliste de bu çok gündem oldu. Her yıl dönümünde yine gündeme geliyordu. Tabii delil tespiti ile ilgili orada terör örgütünün müdahaleleri oldu. Delil tespiti noktasında başlangıçta bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Sonrasında dava süreci başladı ve yargılama oldu. Bugün itibari ile biraz önce duyduk, beraat kararı verilmiş. Bu ilk derecenin kararı, bunun İstinaf Mahkemesi var, temyiz süreci var. Yargılama safhasında olan bir konu dolayısıyla hep birlikte bu yargılama sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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