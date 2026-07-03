Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanımız ateş çemberinde istikrarı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız bütün bu ateş çemberinin içerisinde ülkemizi gerçekten istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettirmesini sağladı" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ulaştırma yatırımları, hızlı tren projeleri, yerel yönetimler ve parti çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanımız ateş çemberinde Türkiye'nin istikrarını sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Uraloğlu, "Allah bizlere Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle yürümeyi, onunla beraber yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti, ne kadar şükür etsek azdır. Cumhurbaşkanımız gerçekten hepimizin derdiyle dertlenen, gecesini gündüzüne katan bir lider. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı var. İran-İsrail, ABD çatışması var. İnşallah bunların tamamı bir an önce son bulur. Cumhurbaşkanımız bütün bu ateş çemberinin içerisinde ülkemizi gerçekten istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettirmesini sağladı. Cumhurbaşkanımız bir şey dediği zaman Allah'u Teala onu mahcup etmiyor. Onun bir şey demesi bizler için kıymetli" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılını kutlamaya hazırlandığını belirten Uraloğlu, "Biz bu ülkeye nasıl hizmet ederiz onun gayreti içerisindeyiz. Biz kendimizi daha iyi anlatma gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız. Nerede birlik varsa orada bereket var" dedi.

Tekirdağ'a 123 milyar TL yatırım

Tekirdağ'a ulaştırma alanında 123 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını söyleyen Uraloğlu, "İstanbul'a ve Çanakkale'ye giden yolları bölünmüş yol haline getirdik. Kınalı-Malkara Otoyolu'nda çalışmalarımız hızlandı. O otoyolu tamamladığımızda Tekirdağ ile İstanbul arasındaki ulaşım süresi 1 saatin altına inecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule bölümünü de bu yıl hizmete almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sadece hizmetlerle oy alınmıyor"

Vatandaşlarla gönül bağı kurulmasının önemine değinen Uraloğlu, "Elbette biz hizmetleri yapacağız ama yaptığımız hizmetleri bir oy terazisine koymuş olsak açık ara çok büyük oylar alırız. Sadece hizmetlerle oy alınmıyor değerli kardeşlerim. İnsanların gönüllerine de girmemiz lazım. Nasıl Çanakkale Köprüsü'nü yaptıysak insanların gönül bağlarını da kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz"

Türkiye'nin gelecek hedeflerine ilişkin de konuşan Uraloğlu, "90'lı yıllarda maaşların yatıp yatmayacağı konuşuluyordu. Biz 2023 hedeflerini planladık ve gerçekleştirdik. Şimdi 2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz. Devlet olmak da tam böyle bir şey" dedi.

Muhalefete Avrasya Tüneli göndermesi

İtalya Başbakan Yardımcısı'nın Avrasya Tüneli ile ilgili paylaşımına değinen Uraloğlu, "Bizim muhalefete tavsiye ediyorum, o paylaşıma bir baksın. Ismarlama bir paylaşımla siz kimseye bir şey yaptıramazsınız" diye konuştu.

Velimeşe'ye köprülü kavşak yapılacak

Velimeşe girişindeki hemzemin geçidin güvenlik nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyesinin proje çalışmalarını tamamlamasının ardından gerekli koordinasyon sağlanacak ve köprülü kavşağı biz yapacağız. Valimizi görevlendirdik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ