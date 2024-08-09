Bakan Uraloğlu: Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili çözüm istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili çözüm istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının ülke olarak gösterilen demokratik yaklaşımı göstermediğini belirtti ve çözüm istediklerini vurguladı.

09.08.2024 19:29
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Bakan Uraloğlu: "(Instagram) Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz, bir an önce çözelim istiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef"

-"Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz"

-"Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef"

"Dün tekrar arkadaşlar bir noktaya kadar geldik. Hani biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok ama her halükarda takip ediyoruz."

MERSİN - Mersin'de Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: " Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. İnstgram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz.dün tekrar arkadaşlar bir noktaya kadar geldik. Hani biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz"dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu: " Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de kullanmıyorum. Bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. ya biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiliriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz" diye konuştu.

"Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz"

Yasaklı sosyal medya sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu: Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Hani buradaki hani neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. ve dün tekrar arkadaşlar bir noktaya kadar geldik. Hani biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz"şeklinde konuştu.

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok"

Konuşmasını sürdüren Uraloğlu: "Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık. BTK olarak. Onu da yaptık. Hani ben gerçekten şunu söyleyeyim. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekten hani oradaki sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki çocuklarımızın adına üzülmüş oldum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili çözüm istiyoruz - Son Dakika

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