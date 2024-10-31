Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 2\'nci Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 2'nci Bakanlar Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Toplantıda, demir yolu ve kara yolu için hazırlanan ön dizayn çalışmalarının ne aşamada olduğunu ele aldık. Projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız mutabakat deklarasyonu ile yinelemiş olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2'nci Bakanlar Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Güzergahları çeşitlendirme hedefinde, Türkiye'nin konumunun yeni fırsatlara erişimi kolaylaştırıcı nitelikte olduğunu ifade eden Uraloğlu, " Basra Körfezi'ni ve Körfez ülkelerini, Irak'tan geçmek suretiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, bizlere yeni bir dünya inşa etme imkanı tanıyor. Türkiye ve Irak, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığını geçen yıl çok net olarak ortaya koymuştu. Kalkınma Yolu'nun, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir proje olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgesel iş birliğini güçlendirecek, ticareti geliştirecek, beşeri münasebetleri tahkim edecek projemizi, diğer kardeş ülkelerimizin de katılımıyla, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inandık" dedi.

'DEMİR YOLU VE KARA YOLU İÇİN HAZIRLANAN ÖN DİZAYN ÇALIŞMALARININ NE AŞAMADA OLDUĞUNU ELE ALDIK'

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında iş birliğini amaçlayan Mutabakat Zaptı imzaladıklarını anımsatan Uraloğlu, "Dört ülke olarak imzaladığımız bu mutabakat zaptı ile iş birliğimizi sağlam bir zemine oturtmak için bir Bakanlar Konseyi kurduk. Birinci toplantıda ele aldığımız konuları ilerletmek amacıyla Bağdat'ta bir araya geldik. Fizibilite çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar ile demir yolu ve kara yolu için hazırlanan ön dizayn çalışmalarının ne aşamada olduğunu ele aldık. Ekonomik değerlendirmeler ve finansman modeli üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerektiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.