Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Misyonumuz yerli ve milli ulaşım ağı oluşturulmasıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Zirvesi'nde konuştu. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme seyrinin güçlü bir duvar örmeye benzediğini dile getiren Uraloğlu, "Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme seyri güçlü bir duvar örmeye benzer. Nasıl ki bir duvarı tuğlaları üst üste koyarak inşa ediyorsak, teknolojide bilgilerin üst üste birikmesiyle gelişir. Akıllı ulaşım sistemlerindeki her gelişme de böyledir. Geliştirdiğiniz her yeni sistem ya da uygulama, bir sonraki yeniliğin temelini oluşturur. Bu, sistemin doğasında vardır. Yani, üretilen ve kullanıma sokulan hiçbir bilgi yok olmaz. Bilgi, bilgiyi üretir. Bu birikim yeni birikimleri desteklemek ve daha ileriye taşımak için kullanılır. Bu noktada bu yıl 4.'sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi de daha önceki yıllarda elde ettiğimiz birikimin üstüne bilgi ve tecrübe koyacaktır" şeklinde konuştu.

"Akıllı Ulaşım Sistemleri ulaşımın daha güvenli, konforlu, enerji verimliliği sağlayan, ulaşım ağlarının sistemler bütünüdür"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulaşım sektöründe teknolojik dönüşümün en önemli destekleyici unsurlarının başında Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) yer aldığını söyleyen Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Akıllı Ulaşım Sistemleri, ulaşımın daha güvenli, konforlu, enerji verimliliği sağlayan, ulaşım ağlarını etkin bir şekilde yöneten, bilgi ve haberleşme teknolojilerine dayanan sistemler bütünüdür. Bu sistem, teknoloji kullanımıyla birlikte, ulaşım altyapısının optimizasyonuna, kullanıcılar için ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine, çevre dostu ulaşım seçenekleri sunulmasına katkılar sağlıyor. Bu nedenle her alanda olduğu gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin de belirli bir politika ve strateji çerçevesinde yürütülmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bu alanda gelişmelerin takip edilmesi önem arz ediyor" dedi.

"Misyonumuz yerli ve milli ulaşım ağı oluşturulmasıdır"

Bakanlık olarak istişare halinde yürütülen çalışmalarla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planları hazırladıklarını vurgulayan Uraloğlu, bu alanda politika ve strateji belirleyerek atılacak adımları ortaya koyduklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemleri alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağının oluşturulmasıdır. Bu alanda stratejilerimizi belirlerken de ileri ve yenilikçi teknolojilerle insan ve çevre odaklı ulaşımı sağlama vizyonuna odaklandık" ifadelerini kullandı.

"Serbest Geçiş Sistemi'ni hayata geçirdik"

Türkiye'nin Akıllı Ulaşım Sistemleri ile tanışmasının ilk olarak elektronik ücret ödeme sistemleriyle başladığını ifade eden Uraloğlu "Otoyol ve köprülerde 1999 yılında ilk olarak OGS uygulanmaya başladı. Daha sonra ise sürücülerin yanlarında taşıyabilecekleri elektronik kartlar ile ödeme yapılması sağlanan KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) devreye alındı. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren ise KGS tamamen kaldırılarak, HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) uygulaması başladı. Aynı konuşmamın başında değindiğim tuğlaları üst üste koymak gibi hep geliştikçe daha iyi olan sisteme geçiş yaptık. Artık hepimizin en kıymetlisi zaman, yani hiçbirimiz bir yerde beklemek istemiyoruz. Onun için biz de Serbest Geçiş Sitemi'ni hayata geçirdik. Artık büyük şehirlerde uygulamaya koyduğumuz Serbest Geçiş Sistemi'ni yakında ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Bir TAK vasıtasıyla araç sahiplerimiz hiçbir bekleme yapmadan köprülerden geçiyor ve geçmeye devam edecek" dedi.

"Ulusal AUS platformunu hizmete sunacağız"

Bakanlık olarak Türkiye'de akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması ve yaygınlaştırmasını tamamladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin ulusal AUS mimarisi oluşturma sürecinde dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçları ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda AUS mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmaları ile ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı bir ulusal AUS platformunu da yakında kamuoyunun hizmetine sunacağız. Söz konusu platformda AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, açılış konuşmasının ardından ödül alanlara ödüllerini takdim etti. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında 10 kategoride 82 proje başvuruda bulunurken, zirvede Hareketlilik Teknolojisi, AUS Türkiye Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ile Medya Ödülleri, Start-Up, En İyi Akademik Yayın, AUS Akademik Ar&Ge, Sektöre Katkı ve diğer kategorilerde ödüller verildi. Bakan Uraloğlu, Belediyecilik Ödülü kategorisinde "Her Kart Gaziantep Kart" ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, "Erişilebilir Konya" projesi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve "Engelsiz Otopark" projesi ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ödüllerini verdi. Bakan Uraloğlu, hediye takdiminin ardından etkinlik alanındaki stantları gezdi. - ANKARA