Uraloğlu: 'CHP belediyeleri yönetmekten aciz'
Uraloğlu: 'CHP belediyeleri yönetmekten aciz'

20.05.2026 19:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Yomra İlçe Danışma Meclisi Programı'nda yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alarak, 'Bunlar belediyeleri yönetmekten aciz' dedi. Bakan ayrıca Akçaabat Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde Trabzon'a yönelik ulaşım projelerini anlatarak, durmadan çalıştıklarını vurguladı.

'BUNLAR BELEDİYELERİ YÖNETMEKTEN ACİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 71'nci Kuruluş Etkinlikleri ve Fahri Doktora Ünvanı Tevdi Töreni'nin ardından AK Parti Yomra İlçe Danışma Meclisi Programı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, Yomra Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Uraloğlu, "Hizmet etmek bizim görevimiz, bu hizmeti size bahşetmiş olmuyoruz. Sizin verdiğiniz yetkiyle hizmetlerimizi yaparak hep beraber görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Biz yaptığımız hizmetleri, bir oy terazisine koysak her yerde yüzde 80 oy almamız lazım. Hiç bir yeri ihmal etmedik. Doğu'ya yaptığım havalimanları ve bölünmüş yollardan bahsetsem bunu görürsünüz. Biz davamızı ve ülkemizin bekası konusunda ülkemizde yapmamız gerekeni hep beraber AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur ittifakı olarak anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da diyor ya, 'Şikayet eden CHP'li, pişmanlıktan yararlanan CHP'li, suçu işlediği iddia edilen CHP'li'. Bizim yargımız görevini yapıyor. Şu zihniyet mi bu ülkenin yönetimini bir yerlere taşıyacaktı? Şu zihniyet mi ülkemizin yüzyıllık hedeflerini bir yüzyıla daha taşıyacaktı? 2053'leri 20271'leri bunlar gerçekleştirecekti? Bunlar belediyeleri yönetmekten aciz. Bırakın acizliği bir kenara olan olayları hep beraber takip ediyoruz. Bıkmadan usanmadan, herkesin gönlüne girmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİZ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Programı'nın ardından Akçaabat Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Dev projelerin hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu fırtınayı büyütmek, Trabzon'u yarınlara daha güçlü taşımak için; eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre şehirciliğe, üretimden, teknolojiye, her alanda dev yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Akçaabat'ımızda açılışını yaptığımız bu kültür merkezi de şehrimizin kültürel ve sosyal altyapısını güçlendirerek 'Trabzon hızlanıyor' demeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçiyor. Kimsenin, hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın ki biz durmadan çalışıyoruz; projelerimizle Trabzon'u Karadeniz'in lojistik, üretim ve turizm üssü haline getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
