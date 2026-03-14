Bakan Uraloğlu: Projelerimizle dev bir tasarruf sağlıyoruz

14.03.2026 22:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılışını yaptığı Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol- Şarkikaraağaç Yolu projelerinin ardından Isparta Valiliği'nde İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.Bakan Uraloğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaparak AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, "Mazlum coğrafyaların dili, dini, ırkı her ne olursa olsun Türkiye'nin duruşudur. Türkiye'nin el uzatmasıdır. Ben her zaman şunu söylüyorum; cömertlik verilen miktarla ilgili değildir. Azdan veremeyen çoktan da veremez. Türkiye, kendi imkanlarına ve milli gelirine göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşmiştir. Allah ondan razı olsun" dedi.

'SAHİBİ TÜRK OLAN GEMİLERİ VE DENİZCİLERİMİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, buradaki ziyaretinin ardından Isparta Belediyesi'ne geçti. Son olarak Isparta Genç İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Isparta'nın ulaşım alt yapısını güçlendiren, ekonomisine nefes aldıran, ticaretinize hız kazandıran önemli adımlar için kente geldiklerini söyleyan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ama maalesef son dönemde bölgemizde patlak veren İran-ABD-İsrail gerilimleri savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi kritik gelişmeler küresel istikrarı da derinden etkilemektedir. Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğratan bir süreç yaşıyoruz. Hürmüz Boğazı, dünya ticaretindeki petrolün yaklaşık %20'sini, LNG/LPG ticaretinin %30'ununu sağlayan bir bölgedir. Bu petrolün %70-80'i Asya bölgesindeki ülkelerin kullanımına gidiyor. Doğal olarak boğazdaki aksaklık enerji maliyetlerini dalgalandırıyor ve yükseltiyor. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerle iş dünyamızı korumaya yönelik adımları da atmış durumdayız. İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında alternatif rotalarla özellikle Umman- Muscat üzerinden ve Suudi Arabistan üzerinden seferler sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst duruma getirdik. Sahibi Türk olan gemileri ve denizcilerimizi yakından takip ediyoruz. Kara yolu taşımacılığında da İran üzerinden değil alternatif güzergahları kullanmaları için sürücülerimizi ilgili ülkelere yönlendirdik. Anbean da bölgeyi takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan savaşın başlamaması için gayret etmiştir, şimdi de bir an önce bitmesi için çaba sarf ediyor. Hatta ülkemizi çatışmalar içine çekmek isteyenlerin tahriklerinin de önüne geçmiş olduğunu ve diplomasiden yana olduğunu her vesile ile Cumhurbaşkanımız vurguluyor. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası kaosun tam ortasındaki Türkiye'yi güven meşalesi, güven adası halinde tutmaya devam ediyor. Küresel arenada güvenin ve itimadın adresi haline geldi Türkiye çok şükür."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU

Aynı kararlılıkla 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu da adım adım hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere de çok önemli bir süreç yürütüyoruz. Bu mücadele, sadece güvenlik değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Teröre ülkemiz 2,5 trilyon dolarlık bir masraf yaptı. 40 bine yakın insanımızı terör saldırılarında maalesef kaybettik" diye konuştu.

İŞ İNSANLARINA SESLENDİ

Son olarak iş insanlarına seslenen Bakan Uraloğlu, "Bütün iş insanlarımıza ülkemize yaptığı her yatırım için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakın siz ticaret yapıyorsunuz. Elbette para kazanacaksınız. İhracat yapacaksınız. Ama rızık Allah'tandır. Buna böyle inanıyoruz. Ama öyle ona vesile olmak ne güzel ki, sizler ona vesile oluyorsunuz. Binlerce insanlarımızın rızıklarına vesile oluyorsunuz. Tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İş insanlarımızın dünyanın en ucuna gider orada iş yapar mal satar. Elbette bunlara sahip çıkacak, ülkemizde ve dünyada sahip çıkacak bir irade lazım. Arkasında hükümetinin gücünü görmesi lazım. İşte Cumhurbaşkanımız, AK Parti hükümetimiz, Cumhur İttifakı olarak tam da bunu yapma gayretindeyiz. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim orada görüyorum. Gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:50:58.
