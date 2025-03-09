Bakan Uraloğlu, PTT Personeli ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu, PTT Personeli ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü personeli ile Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Uraloğlu, PTT'nin önemine ve çalışanların fedakarça hizmetlerine vurgu yaptı.

09.03.2025 05:37  Güncelleme: 08:39
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü personeli ile iftar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, (PTT) Genel Müdürlüğü'nde çalışan personel ile Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü personeli ile iftar yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ramazan sabır ayıdır. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayıdır. Tıpkı şu an olduğu gibi kardeşliği ve dostluğu iliklerimize kadar hissettiğimiz kutlu zamanlardır. Bizleri biraya getirerek muhabbetimize vesile olan Cenab-ı Hakka şükürler olsun" dedi.

'PTT'MİZ ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ANDA MİLLETİMİZİN YANINDA OLDU'

1840 yılında, 'Postahane-i Amire' adıyla kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın, ülkenin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Ama PTT, sadece bir kurum değil, aynı zamanda milletimizin hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde görevlerini fedakarca yerine getiren PTT çalışanlarındaki o günkü ruhun, bugün de yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ve asrın felaketi 6 Şubat Depremlerinde üstün gayret göstererek fedakarca çalışan PTT'miz tüm fertleri ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu her anda milletimizin yanında olmuş, gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızdan desteğini esirgememiştir. Bu vesileyle depremde aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; ülkemize, PTT Ailemize ve tüm sevenlerine tekrardan başsağlığı diliyorum. Sizlerin şahsında da PTT Ailesinin tüm mensuplarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

'VATANA VE MİLLETE HİZMET İÇİN VARIZ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getiren hizmet anlayışını her geçen gün geliştirdiklerinin altını çizerek, "Modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunuyor. 38 bin 900 personeli, 3 bin 594 işyeri ve 12 bin 275 aracından oluşan yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 200'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıyor. Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1319 noktada vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 63 adet PTT Matik ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Peki neden hiçbir özel sektör bankası ve kargo şirketinin olmadığı yerde PTT var? Çünkü biz salt kar amaçlı özel bir kuruluş değiliz. Her şeyden önde şunu çok iyi biliyoruz ki bizler bulunduğumuz yerlerde vatana ve millete hizmet için varız. Devlet olmanın verdiği görev ve sorumlulukla hareket eden PTT de devletin varlığını her durum ve şartta vatandaşımıza hissettirdiği, onları mutlu ettiği sürece var olacaktır. Bu noktada PTT'miz 'Türkiye Kart' Projesi,  'Aynı Gün Teslim' Projesi, 'Yerinde Dağıtım Modeli' gibi yenilikçi çalışmalarıyla sürekli hizmet yelpazesi ve kalitesini geliştirmektedir" ifadelerini kullandı.

'OMUZ OMUZA ÇALIŞARAK PTT'Yİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, bundan sonraki çalışmalarında da her adımı birlikte atacaklarını ve PTT çalışanlarının moral ve motivasyonunun yükselmesinde ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Sizler bu köklü kurumun en değerli varlığısınız. Görevlerinizi yerine getirirken gösterdiğiniz özveri, gayret ve fedakarlık sayesinde PTT, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Her biriniz, bu büyük ailenin birer ferdi olarak, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden, milletimize hizmet etmek için çalışıyorsunuz. PTT'nin geleceği, sizlerin ellerinde şekillenecek, sizlerin azmi, gayreti ve vizyonu sayesinde PTT, ülkemizin geleceğinde de önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, PTT'nin bu yolculuğunda her zaman yanında olacağız. Birlikte, omuz omuza çalışarak PTT'yi daha da ileriye taşıyacağız. PTT hepimiz için bir gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, PTT Personeli ile İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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