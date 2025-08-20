Bakan Uraloğlu, Romanya\'da Büyükelçi Altan ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Romanya'da Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldik. Büyükelçimizden Romanya'daki çalışmaları hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.
