Bakan Uraloğlu: "Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Uraloğlu: "Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Uraloğlu: "Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz, dile kolay. ‘Bana mısın’ diyen ülkeler bunu yapamıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz, dile kolay. 'Bana mısın' diyen ülkeler bunu yapamıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı temasları çerçevesinde, Çankırı Valiliği'ni ziyaret ederek İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çankırı Çevre Yolunda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Çankırı Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Çankırı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Çankırı'ya yapılan ulaştırma yatırımlarıyla ilgili konuşan Uraloğlu, Çankırı Çevre Yolunun 2027 yılında hizmete açılacağını açıkladı.

"Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz"

Türkiye'ye yapılan yatırımlar hakkında konuşan Uraloğlu, "Bakın 24 yıllık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizde, Cumhur İttifakı olarak gerçekten çok çok büyük işler yaptık. Türkiye'de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirmişiz, dile kolay. 'Bana mısın' diyen ülkeler bunu yapamıyor. Bölünmüş yollardan, havacılıktaki bütün sivil havacılıktan insanlı, insansız hava araçlarımıza kadar, İHA'larımıza, SİHA'larımıza kadar, denizcilikteki dünyadaki 10 denizci ülkeden, filoya sahip ülkeden birisinin olmasına kadar, Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu ağını Türkiye'ye getirmemize kadar, 5G'ye geçmiş olmamıza kadar önemli yol katettik. Bakın bugün belediye başkanlarımızı, sizin hemşehrilerinizi, kardeşlerimizi dinledik. Köylerde internet istiyorsunuz ya da diyorsunuz ki 'burası zayıf.' Halbuki 2000'li yıllarda ebe, hemşire, imam istiyorduk. Bakın, nereden nereye geldik. Hepimizin geliri arttı, ülkemizin arttı çok şükür. Elbette sıkıntılarımız yok mu, elbette sıkıntılarımız var. O sıkıntıları da biz biliyoruz, o sıkıntıları da yine çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Türkiye'nin en uzun tünellerinden birisi olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni de bitirerek hizmete sunduk"

Çankırı'ya yapılan ulaştırma yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün Korgun-Kurşunlu karayolunu ulaşıma açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çankırı-Kastamonu yolunu bölünmüş yol yaptık. Heyetimiz dedi ki 'buraya sıcak asfalt istiyoruz.' Oranın ihalesini yaptık da bu sene yeterince destek veremedik, inşallah oranın sıcak asfaltını da biz yapacağız, ihalesini yaptık. Türkiye'nin en uzun tünellerinden birisi olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni de bitirerek hizmete sunduk, 5 bin metrenin üzerinde. Zamanında 3 bin 820 metrelik tüneli, 2007'de açtığımızda Türkiye'nin en uzun tüneliydi. Şimdi bu onun da çok ötesine geçti" diye konuştu.

"Çevre yolunu da 2027'nin Ağustos ayında bitirerek sizlerin hizmetine açıyoruz"

Çankırı Çevre Yolu'yla da ilgili konuşan Uraloğlu, "Bugün, gittik, bütün heyetimizle, arkadaşlarımızla çevre yolunu gezdik. Çevre yolunu da 2027'nin Ağustos ayında bitirerek sizlerin hizmetine açıyoruz. Bu da hayırlı, uğurlu olsun. Tuz Ekspresi'ni devam ettiriyoruz. Önümüzdeki sene de sizden talep gelmeye devam ettiği sürece onu devam ettireceğiz. Yine bakın Türkiye'deki taşınan, demiryolundan taşınan yükün çok büyük bir bölümü bu güzergahtan; Çankırı, Kastamonu, bu güzergahtan, Çankırı üzerinden taşınıyor, Karabük üzerinden taşınıyor. Dolayısıyla onu da inşallah elektrikli hale getirmek için projesini yaptık. Onu da önümüzdeki dönemde elektrikli hale getireceğiz, daha modern bir yapıya kavuşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıYerel HaberlerPolitikaTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Tekirdağ’da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 20:03:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: "Türkiye’de 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını hayata geçirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei