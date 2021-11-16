Bakan Yanık'tan: Skandal kapatmak sizin uzmanlığınız - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini yazdı. Ağbaba'nın, "Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor" ifadelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan cevap gecikmedi. Bakan Yanık, "Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHP'li vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır. Bahsi geçen şahıs tutukludur, konu basına yansımadan da iş akdi fesih edilmiştir. Kişi hakkında idari soruşturma Bakanlığımız müfettişleri tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.