Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin\'deki Kardeşlerimize Dualarımızı Gönderiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, " Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'de masum kardeşlerimiz, inanan zulüm altında. Bu bayramlar vesilesiyle oralara dualarımızı gönderiyoruz." dedi.
Aydın, Adıyaman Polisevi'nde düzenlenen törende, bayramın önemini anlattı.
Ramazan ayını geride bırakarak bayrama eriştiklerini anımsatan Aydın, "Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan ramazanı geride bırakmanın hüznüyle bayram sevincine, sabahına hep birlikte uyanmış olduk. Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizin, dualarımızın yüce Allah'ın katında kabul olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.
Dünyanın birçok yerinde zulmün yaşandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"Bugün dünyanın pek çok yerinde devam eden zulümler var. Doğu Türkistan, Kudüs, Gazze ve Filistin'de masum kardeşlerimiz, inanan zulüm altında. Bu bayramlar vesilesiyle oralara dualarımızı gönderiyoruz. Oralardaki zulmün kalkması adına dayanışmanın gerekli olduğunu unutmayalım. Bunu sadece söylemde değil güçlü bir birliktelikle göstermeliyiz. Tüm mağduriyetleri gidermek için hep birlikte dayanışmamızı artırmamız gerekiyor."
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın büyük hasar gördüğün hatırlatan Aydın, "Bölgemiz, şehrimiz geçtiğimiz yaklaşık 14 ay önce büyük bir afetle sarsıldı, yıkıldı. Bu afetin izlerini silmek için gerçekten büyük bir dayanışma içerisine girdik. Devlet, millet olarak el ele verdik. Bugüne kadar çok ciddi işler yapıldı daha da yapacağımız çok iş var." diye konuştu.
Adıyaman Valisi Osman Varol ise vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, kentte bütün gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yılı dolayısıyla polisevinde bayramlaşma programına katıldıklarını aktaran Varol, "Sabah bayram namazından sonra yine vatandaşlarımızla bayramlaştık. Şehirde güzel bir coşku var, bayramlar zaten birliktelik, beraberlik yine bu duyguların yoğunlaştığı insanların ailesiyle bir araya geldiği sevdikleriyle bir araya geldiği günlerdir." dedi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise vatandaşların bayramını kutlayarak, kentte bütün gerekli önlemlerin alındığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için personellerin hazır beklediğini söyledi.
Protokol, daha sonra polis ve aileleriyle tokalaşarak bayramını kutladı.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından görev başındaki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı.
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim'de düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis müdürleri ve polisler katıldı. Tören sırasında İstiklal Marşı okundu ve polis memurlarının kullandığı ekipmanlar sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaptığı konuşmada İstanbul'da asayişi tesis etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve terör örgütleriyle mücadelelerinin süreceğini belirtti.
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