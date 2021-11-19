Üye Girişi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi

19.11.2021 16:59

Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi Bakan Yardımcısı Özkaldı: "400 milyon TL yatırım yaptık" İstişare ve değerlendirme toplantısına katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'ye...

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi

Bakan Yardımcısı Özkaldı: "400 milyon TL yatırım yaptık"

KOCAELİ - İstişare ve değerlendirme toplantısına katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'ye 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 400 milyon TL'lik yatırım yaptığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Özkaldı ve Vali Yavuz'un yanı sıra, milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, bakanlığın yatırım ve hizmetlerine ilişkin istişare ile değerlendirme yapıldı.

Yavuz: "Kocaeli, Türkiye'yi dünya ile yarıştıran bir şehirdir"

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve ekibine teşekkürlerini sunan Vali Seddar Yavuz, "Toplantımızın ilimiz için, ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi ilimizde yaklaşık 16 milyar 500 milyon civarında bir yatırım devam etmektedir. Bu toplantıda da ilimizde devam eden yatırımları takip ediyoruz. Diğer taraftan Kocaeli bildiğiniz gibi sanayi ve teknoloji şehridir. İlimiz, yaklaşık 115 milyar vergi veren ülkemizin 4. şehridir. Kocaeli, 70 ilden daha fazla bütçeye katkı sunan, çalışan, yöneten ve Türkiye'yi dünya ile yarıştıran bir şehirdir. Bu şehrin bu hale gelmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı oldu. Sebeple kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya tekrardan "hoş geldiniz" diyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Özkaldı: "400 milyon TL yatırım yaptık"

Kocaeli'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise "Burada olmamızın gayesi; değişik illerde yatırımlarımızı ve projelerimizi takip etmektir. Su, ormancılık, kurban alanlarımız, hayvancılık, tarım, gıda ve bakanlığımızın bütün görev alanlarını değerlendireceğiz. Bu alanda problemler varsa masaya yatıracağız. Ben bu toplantının öncelikle Kocaeli'ye, insanlarımıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diliyorum. Yatırımcı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kocaeli'de çok büyük yatırımlar yaptık. Kocaeli'ye 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 400 milyon TL yatırım yaptık. 22 adet tesisimizi hizmete açtık, sulamadan içme suyuna kadar. Yeterli mi? Değil. Çünkü büyüyen bir ülkeyiz. Büyüyen, gelişen bir ülkeyiz. Kocaeli'de bunlardan bir tanesi. Hala çalışmalarımız devam ediyoruz. Suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. En büyük projelerimizden biri Karamürsel Hisarlı barajıydı. Çok şükür onu bitirdik. Kocaeli'nin içme suyunu karşılayacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi

Akif Özkaldı, Kocaeli, Yatırım, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti         
18:34
Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, polisler evi ablukaya aldı Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, polisler evi ablukaya aldı         
18:08
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 18:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de projeleri değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement