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Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da

06.11.2021 15:10
Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta Belediyesinin şehre 2 bin kişilik kütüphane kurulması çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Şehre çağdaş ve güzide bir kütüphane kazandırmamız şart. Hemen projelendirip, ihalesini yapıp hızlı bir şekilde kütüphaneyi yapalım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta Belediyesinin şehre 2 bin kişilik kütüphane kurulması çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Şehre çağdaş ve güzide bir kütüphane kazandırmamız şart. Hemen projelendirip, ihalesini yapıp hızlı bir şekilde kütüphaneyi yapalım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Isparta Belediyesinin kültür ve turizme yönelik çalışmalarını yerinde görmek için şehre geldi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ayrıca belediyenin kültür merkezinde oluşturacağı 500 kişilik kütüphane ve yine mevcut otogar alanına yapılacak olan bin 500 kişilik kütüphane alanlarını yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Alpaslan'a Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da eşlik etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye ziyaretinde Bakan Alpaslan'a kültür ve turizm alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi, proje görselleri ile birlikte bir sunum yaptı. Daha önceleri Isparta'da Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nin bulunduğunu ancak depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, o günden buyana Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki kütüphaneden istifade edilmeye çalışıldığını söyledi. İlk ve orta öğretimde 80 bin ve yine üniversite olarak da 80 bin olmak üzere şehirde 160 bin öğrencinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, "Genç bir nüfusa sahibiz ve kütüphane ihtiyacımız var. Belediye Kültür Merkezimiz de 500 öğrencilik bir kütüphane projelendirdik. Bu rakamın yetersiz olduğundan hareketle mevcut otogarın, yeni yerine taşınmasıyla 26 bin metrekarelik boşalacak alana da bin 500 kişilik bir kütüphane ve öğrenci etkileşim merkezi kurmak istiyoruz" dedi.

Millet bahçesinin ihalesinin yapıldığını, yine daha önce ihalesi yapılan bahçe içindeki üç evin restorasyonunun devam ettiğini dile getiren Başdeğirmen, "Millet Bahçesi de bizim turizm alanlarımızı geliştiriyor" ifadesinde bulundu.

Başdeğirmen, millet bahçesinden çıkan bir kişinin 600 yıllık tarihi Üzüm Çarşısını, Damgacı Sokak, 2 adet kiliseleri, Kirazlıdere'yi, müzeyi gezebileceğini, kültür ve turizm alanında şehrin gelişeceğini aktarırken projelere ilişkin bilgiler verdi.

"Turizm açısından zengin"

Isparta'nın çok özel şehirlerden birisi olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Alpaslan, merkezin önemli bir kültür merkezi ve öğrenci şehri olduğunu belirtti. Isparta çevresinin de çok güzel doğal güzelliklerinin bulunduğunu aktaran Alpaslan, "Isparta, turizm başkenti olarak ifade ettiğimiz ve 2019 yılında 16 milyondan fazla turistin geldiği Antalya'ya da bir saat mesafede kapı komşusu. Antalya'ya gelen misafirlerin günübirlik de olsa Isparta'ya gelmesi, PisidiaAntiokhela Antik Kenti, Burdur'da Sagalassos antik şehirlerimiz var. Eğirdir gibi güzel bir gölümüz var. Isparta'nın etrafı da turizm açısından çok zengin" şeklinde konuştu.

160 bin öğrenciye sahip bir şehirde kütüphanenin son derece önemli olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Terminal bölgesine hep beraber, güçlü bir şekilde çağdaş ve güzide bir kütüphane kazandırmamız şart. Hemen projelendirip, ihalesini yapıp hızlı bir şekilde kütüphane kazandıralım" dedi.

"Ayrıca tarım şehri"

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da çok iyi olduğunu aktaran Alpaslan, "Bir kentte, kent estetiği, tarihi dokuların ortaya çıkarılması insanları çok cezbediyor" dedi.

Son zamanlarda tarih, kültür, inanç turizmine yönelik ilginin çok arttığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Bu turizmin geliştirilmesi açısından sokak sağlıklaştırması çok önemli. Isparta'nın aynı zamanda tarım şehri olması, tarım ürünlerinin de geliştirilmesi gastronomi açısından da son derece önemli. Isparta'yı gül şehri olarak biliyoruz. Gül festivaline, lavanta bahçelerine mevsimi geldiğinde Türkiye'nin her yerinden akın akın insanlar geliyor. Bunları da geliştirmemiz önemli" değerlendirmesinde bulundu. - ISPARTA

Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da
Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da
Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da
Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Turizm, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Alpaslan Isparta'da - Son Dakika


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