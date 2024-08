Politika

Bakan Yerlikaya: "Bu yiğitler Maraş Savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır"

ANKARA - 30.Dönem POMEM Mezuniyet Töreni Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yiğitler, Milli Mücadele'de 22 gün 22 gece süren Maraş Savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır" dedi.

30.Dönem POMEM Mezuniyet Töreni Programı, Ankara'da düzenlendi. Polis Akademisi Başkanlığı'nda gerçekleşen törene; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali-Emniyet Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende mezun öğrencilere ve onların ailelerine seslenen Bakan Yerlikaya, "Şu an karşınızda 179 yıllık köklü tarihiyle, şanlı mazisiyle, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmak için hazırlanan Türk Polis Teşkilatı'mızın kahramanlarını görüyorsunuz. Bu yiğitlerimizin her biri vatanımızın güvencesidir. Milletimizin güvencesidir. Devletimizin güvencesidir. Sizler devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Her biriniz toplumsal yaşamın birlik, düzen ve güven içinde işlemesi için çalışacaksınız. Daima milletimizin emrinde onun hizmetinde olacaksınız. Bu kutsal görevinizi ifa rehberiniz, hukuk referansınız insan hakları olacaktır. Her zaman vicdanınıza kulak vereceksiniz. Her şey eksilebilir insanda ama vicdan asla" diye konuştu.

Türk polisinin gayesinin millete hizmet olduğu belirten Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi, aziz milletimize yaptığımız hizmetle ölçülecektir Öğrendiğiniz görevlerin mazlumun, mağdurun sesine ses suçluların ve zalimin ensesinde nefes yoğunluğunu unutmayın. Düzene kastedenler, bu milletin huzurunu bozmak isteyenler diyecekler ki onların yaptıklarını yanlarına koymayacak olan kahraman Türk polisi her daim görevinin başındadır. Biz İçişleri ailesi olarak imkanlar ve teknoloji teknolojilerle kabiliyetimizi arttırmaya aramıza katılan kahramanlarımızla da büyümeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler koskoca bir çınar olan Türk Polis teşkilatı, şehitler ocağı ve kahramanlar yurdudur. Bugün gururla izlediğiniz bu yiğitler; milli mücadelede 22 gün 22 gece süren Maraş Savunması'nın kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır. İzmir'de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin'in kardeşleridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarını takdim etti.