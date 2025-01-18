Bakan Yerlikaya: Teknofest Ruhuyla Geleceği İnşa Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yerlikaya: Teknofest Ruhuyla Geleceği İnşa Ediyoruz

Bakan Yerlikaya: Teknofest Ruhuyla Geleceği İnşa Ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Teknofest'in gençliğin yenilikçi ruhunu simgelediğini belirterek, gençler için eğitim ve teknoloji alanında yapılan reformları vurguladı. Kongrede, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğu mesajı verildi.

18.01.2025 22:27  Güncelleme: 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar, sayısız yeniliğe hayat veren 'Teknofest gençliğimiz' var. ve bizler biliyoruz ki Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir" dedi.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları 7'nci Olağan 'Betül Önderoğlu' Kongresi, Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili vekiller, parti belediye başkanları ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Sizler, çeyrek asra dayanan kutlu bir davanın, apaydınlık geleceğisiniz. Sizler hepiniz, kalpleri ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan, Türkiye Yüzyılı gençliğisiniz. Gözlerinizdeki heyecan, yüreklerinizdeki kararlılık, bizim yarınlarımıza olan inancımızı, daha da güçlendiriyor. Zira, 'Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini de kaybetmiş demektir' Biz, ne gençlerimizden ne de geleceğimizden vazgeçeriz. Bu kutlu yolda, sizlerle birlikteyiz ve sizlerle olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim gençlerimiz, geçmişten geleceğe kurduğumuz o yıkılmaz köprünün, kilit taşlarıdır. Bizim medeniyetimizde gençlik, bir ruhtur. Bir iddiadır, bir idealdir" dedi.

'GENÇLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Bakan Yerlikaya, 2002 yılından bu yana eğitimden sanayiye birçok reformun gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin potansiyeline her zaman çok inandı ve gençler için atılacak her adımı; 'Büyük ve Güçlü Türkiye'nin teminatı' olarak gördü. 'İman varsa imkan vardır' diyerek; eğitimde çok büyük reformlar yapıldı. Üniversite sayıları arttı. Yurt kapasiteleri genişletildi. Spordan müziğe, edebiyattan resme kadar, her alandaki kabiliyetlerimiz geliştirildi. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için tüm imkanlar seferber edildi. Yerli ve milli yatırımlarımızla, teknolojide attığımız adımlarla, bugün kendi yazılımlarını, kendi uydularını üreten bir gençliğimiz var. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar, sayısız yeniliğe hayat veren 'Teknofest gençliğimiz' var. ve bizler biliyoruz ki Teknofest ruhu, Türkiye'nin geleceğidir. Savunma sanayisindeki payımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmadık mı? Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Togg'umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç. Şimdi sıra sizde."

'ZEHİR TACİRLERİNİN ENSELERİNDEYİZ'

Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Ülkemizden terörü, kazıyıp atıyoruz. Hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Bu topraklarda, bin yıllık kardeşlik hukukunu hazmedemeyenlere karşı Çanakkale'den Malazgirt'e uzanan tarihimizin ruhuyla mücadele ediyoruz. Zehir tacirlerinin her an ama her an enselerindeyiz. Siber dünya, internet çağımızın vazgeçilmezi. Ama sakın, sakın ola; hayatı sanal dünyadan ibaret sanmayın. ve o karanlık dehlizlerde kaybolmayın. Siber zorbaların hedefinde olan kardeşlerinizin, sizler de elinden tutun, onları kurtarın. Bize haber verin. 112'yi arayın. Arayın ki; biz de hemen gereğini yapalım. Bilin ki; gençlerimizi hedef alan tüm tehditlere karşı, bizler demir yumruk oluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Teknofest, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: Teknofest Ruhuyla Geleceği İnşa Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Teknofest Ruhuyla Geleceği İnşa Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.