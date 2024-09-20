Bakan Yumaklı: 2024 Yılı İhracat Rakamı 35 Milyar Dolar Olacak

Politika

Bakan Yumaklı: "2024 yılı ihracat rakamı 35 milyar dolara doğru gidiyor"

Bakan Yumaklı, Türkiye Buluşmaları Konya Toplantısı'na katıldı

KONYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda 2024 yılı ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru gittiğini, ilk defa tarımsal üretim desteklerinin artık 3 yıllığına ve üretim sezonu açılmadan önce açıklandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli toplantılara katılmak üzere Konya'ya geldi. AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Buluşmaları Konya Toplantısı'na katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, üretim planlamasının önemine değinerek, "Bu ülkeye gelen turistlerin veya diğer misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, fazlasını da ihraç etmeye devam edeceğiz. 2024 yılı ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru gittiğini de buradan belirtmek istiyorum. Tarımsal üretim destekleri artık 3 yıllığına ve üretim sezonu açılmadan önce açıklanmış oldu bu da ilk olarak yapılanların bir tanesi. Desteklerin nakdi olarak verilmesi uygulamasını tekrar yürürlüğe soktuk. En önemlisi de çoğumuz gençlerimizin ve kadınların, kadın girişimcilerimizin mutlaka ama mutlaka üretimin içerisinde tarımsal üretimin içerisinde olmasını sağlamak adına birçok pozitif ayrımcılık yaptık. Bunu buradan net bir şekilde söyleyeyim ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılının inşasında herkes yorulmak bilmeden gece gündüz çalışacak' sözüne istinaden çalışarak enerjimizi harcıyoruz" şeklinde konuştu.

"Suyu merkeze alarak bir üretim planlaması çalışması yaptık"

Konya'daki sürdürülebilir tarım hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "Konya'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konumunu koruması için suyu merkeze alan bir üretim plan ve AR-GE çalışmaları şart. Bu nedenle Konya'da diğer bütün Türkiye'mizin illerinde olduğu gibi suyu merkeze alarak bir üretim planlaması çalışması yaptık. Bu çalışma elbette 2 yıldır çok ivme kazandı ya da onun öncesindeki çalışmaları da belki zaman zaman gündeme geldi ama bu konuda bundan önceki dönemlerde gayret sarf etmiş, bu konuya kafa yormuş, emek vermiş bütün bakanlığımıza, bütün bürokrat arkadaşlarımıza da buradan sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben eminim Konya başta olmak üzere diğer bütün illerimizdeki vekillerimizden, teşkilatlarımızdan, üreticimizden o ile ait, o ile dair fikir beyan eden, ileri gelenlerden herkesin eminim katkısı olmuştur. Dolayısıyla bu konudaki başarı Türkiye'nin başarısı olacaktır" diye konuştu.

"Konya'nın çok önemli üretim merkezi olduğunu biliyoruz"

Hayvansal üretim hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "Hayvansal üretimle alakalı da yine Konya'nın çok önemli üretim merkezi olduğunu biliyoruz. Özellikle burada mevcut hayvancılık tesislerinin altyapılarının güçlendirilmesiyle ilgili bundan sonraki dönemde çalışmalarımız devam edecek. Atıl durumda olanların da aktif hale getirilmesi için özellikle Ziraat Bankası desteklerinin veya kredilerinin ekstradan ilave indirimlerle bunlara sevk edileceğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Su konusu kendi içinde hakikaten yerini çok fazla artıran bir konuma gelmiş durumda"

Su konusun tüm dünya için çok önemli bir sorun olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Konya'ya havza dışından su getirme konusu en önemli başlıklardan bir tanesi. Su konusu kendi içinde hakikaten yerini çok fazla artıran bir konuma gelmiş durumda. Hep söyledik, tekrar söyleyelim bunu. Su konusu iklim değişikliği başta olmak üzere çok farklı etkenlerle sadece bizim ülkemizin değil Akdeniz başta olmak üzere ülkelerin tamamının bundan sonra yönetmek zorunda oldukları bir sorun. Yönetmekten kastım ne? Elbette bir iklim değişikliğiyle ilgili konulara direkt etki edemeyeceğiz. Ancak elimizde bir suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmazsak çok değil sadece 5-6 sene sonra bugünkü pozisyonumuzdan çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz. Bir tarafta vahşi sulama bir tarafta damla sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını bunu yapan üreticilerimize veriyor. Sulama kanallarını kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor. Belediyelerimizin kayıp kaçak oranlarının arttırılması konusunda Ulusal Su Kurulunda başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı suyu yani gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha mümkün olduğu kadar kullanılmasının da yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Programa, Konya AK Parti milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çeşitli illerden gelenler katıldı.