Bakan Yumaklı, 2026 hayvansal desteği 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Yumaklı, 2026 hayvansal desteği 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı, 2026 hayvansal desteği 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı, 2026 hayvansal desteği 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretime verilen 2026 desteğini yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Yumaklı, Meclis onayı alırsa 2027 için bu bütçeyi yüzde 41,5 artırarak 54 buçuk milyar liraya yükselteceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardık. İnşallah Meclisimizden de bu bütçe dönemi içerisinde onay aldığı takdirde, 2027 yılı için bu destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54 buçuk milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi.

Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki Genomik Test Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada hayvancılıkta temel hedeflerinin üretim miktarını artırmanın yanı sıra verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği yükseltmek olduğunu belirtti. Hayvancılığın gıda arz güvenliği ve kırsal kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, son 24 yılda sektöre toplam 663 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti. Hayvancılıkta elde edilen gelişmelere de değinen Yumaklı, bu süreçte büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 91, kırmızı et üretiminin yüzde 144, süt üretiminin ise yüzde 155 arttığını kaydetti.

"Üreticimizin emeğini korumak, bizler için son derece önemli"

Üreticilerin emeklerini her daim korumaya çalıştıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üreticimizin emeğini korumak, bir işletmenin ayakta kalmasını sağlamak ve gençlerimizin kendi topraklarında üretim yapabilmelerini sağlamak bizler için son derece önemli. Bu nedenle sektöre dönük hedeflerimizin arasında sadece daha fazla hayvan yetiştirmek gelmiyor. Nicelik değil, niteliğin ön plana alındığını ifade etmek istiyorum. Daha verimli, daha sağlıklı ve daha kaliteli üretim yapmak en temel hedefimiz. Bunun yolu da elbette bilimi, teknolojiyi ve üreticimizin tecrübesini bir araya getirmekten geçiyor. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez tam da bu noktalara değinen bir özellik taşıyor. Ülkemiz hayvancılık kültürü ve üretimi açısından son derece yetkin. 24 yıldır hükümetlerimiz hayvancılık sektörüne bu manada desteklerini vermiştir. Hayvancılık sektörü için son 24 yılda yapılan desteklerin toplam tutarı 663 milyar liraya ulaşmıştır. Büyükbaş varlığımız yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımız yüzde 91, kırmızı et üretimimiz yüzde 144, süt üretimimiz de yüzde 155 gibi bir oranda artmıştır" diye konuştu.

"2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardık"

Türkiye'nin sığır üretiminde dünyada söz sahibi ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bugün an itibarıyla sığır sütü üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa Birliği'nde de 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 8'inci, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Bunlar son derece önemli sonuçlar. Önümüzde yapacak çok işimiz var. 2024 yılının şubat ayında Hayvancılık Yol Haritamızı açıkladık. Üretim planlaması sadece bitkisel üretim için değil, hayvansal üretim için de, su ürünleri üretimi için de gerekliydi ve gerçekleşmesi önemliydi. Biz de bunu yaptık. İlk kez 3 Yıllık Destekleme Modelini de 2024 yılı Hayvancılık Yol Haritamızda açıkladık. 2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 artırarak 38 buçuk milyar liraya çıkardık. İnşallah Meclisimizden de bu bütçe dönemi içerisinde onay aldığı takdirde, 2027 yılı için bu destek bütçesini yüzde 41,5 artırarak 54 buçuk milyar liraya yükseltmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapmak zorundayız"

Sağlıklı bir tüketim için verimli ve kaliteli bir üretim yapmak zorunda olduklarını dile getiren Bakan Yumaklı, "Hayvan sağlığı son derece önemli. Bizim kadim kurumlarımız var. Örneğin Şap Enstitüsü. Gerçekten sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'da da son derece önemli merkezlerden bir tanesidir. Fakat bir eksiğimiz vardı. Bunu uluslararası standartlara yükseltmemiz gerekiyordu. Artık son noktasındayız. Ülkemizin bundan sonra sadece isim olarak değil, özellikleri itibarıyla da hazır ve gerçekten prestijli bir kurumu daha inşallah yeni dönemde uluslararası seviyede hizmet verecek bir seviyeye gelmiş olacak. Ankara Etlik ve İstanbul Pendik'te Aşı Üretim Merkezlerini oluşturuyoruz. İnşallah onların da açılışını yapmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve siyasi isimler katıldı. Program, Bakan Yumaklı'nın Genomik Test Merkezini gezmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanıPolitikaEkonomiGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:29:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, 2026 hayvansal desteği 38 buçuk milyar liraya çıkardıklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android