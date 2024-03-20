Bakan Yumaklı: "AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizin inşası için çalışacağız. Çünkü AK Parti hiçbir zaman için gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmıştır" dedi.
AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde iftar programı düzenledi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Altındağ'lı vatandaşlar katıldı.
Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği ve bizlerin de şiarı olan. 'Bizler sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bunun için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz'" ifadesini kullandı.
Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çünkü eğer o uyumlu, ahenkli çalışma olmazsa bir tarafı her zaman için eksik kalıyor. Bunu bugün gittiğiniz Altındağ'ın mahallelerinde de gördük. Dün akşam Haymana'daydım. Haymana'da gördüm" diye konuştu.
"AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır"
Gerçek belediyeciliğin vatandaşın yanında olan AK Parti ile sağlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılını inşa ederken çok kıymetli kardeşlerim bütün Türkiye'nin aynı hisle, ileriye doğru gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizin inşası için çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü AK Parti hiçbir zaman için gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmıştır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bakan Yumaklı: 'AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır' - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart Perşembe günü Çankırı'da vatandaşlarla buluşacak. Saat 16.00'da Belediye Meydanında gerçekleşecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslenecek. Yoğun katılımın olması beklenen mitingin hazırlıklarına başlandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa vurgu yaparak, yılbaşından bu yana 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek, depremzedelere yardım çalışmalarını da anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Antalya'da iftarda partililerle bir araya gelerek, belediye başkanı adaylarını açıkladı. Sağlam, yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan Muhittin Böcek'i destekleyeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?