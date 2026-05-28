Bakan Yumaklı: 'Çok Güçlü Olmalıyız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yumaklı: 'Çok Güçlü Olmalıyız'

Bakan Yumaklı: \'Çok Güçlü Olmalıyız\'
28.05.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayramlaşma programında İsrail saldırılarına değindi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Hepsi bizden uzaktır, bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var, onlarla bizim aramızda vizyon farkı var, onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde memleketi Kastamonu'da bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Yumaklı, ilk olarak Kastamonu Valiliği'ni ziyaret ederek il yönetimi ile düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada da partililerle bayramlaşan Yumaklı, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

'ARTIK TELEVİZYONLARI AÇAMAZ OLDUK'

Bakan Yumaklı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "964 gündür bir toplum, bir katiller sürüsü tarafından soykırıma uğramış vaziyette. Artık televizyonları açamaz olduk. İçtiğimiz su, yediğimiz bir lokma boğazımıza dizilir oldu. Biz bütün bunlara karşı ne yapılabiliyorsa bu dünyada, dünya üzerindeki ülkeler arasında yapan ve yapabilecek olan tek ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde, her türlü imkanı zorlayarak, kullanarak, bu zulmün durması için gayret ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de her ortamda, dünyadaki herhangi bir muhatabımızla beraber olurken, konuşurken bunları dile getiriyoruz. Ancak bugün haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu böyle çok enteresan bir ortam yaşanıyor. Bizim ülkemizin böyle bir duruma düşmemesi için 24 senedir AK Parti teşkilatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi imar etmek için, geliştirmek için, güçlü kılmak için her şeyi yapmakta" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

AK Parti'nin, herhangi bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yumaklı, "Biz vatandaşımızla sadece seçimden seçime bir araya gelen bir parti değiliz. Biz 7 gün 24 saat, yılın her günü vatandaşlarımızla hemhal olan, onların derdine derman olmak isteyen, bu üzere çalışan, Cumhurbaşkanımızın da 'biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diye formüle ettiği o amaç uğruna çalışıyoruz, çabalıyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Çok güçlü olmak zorundayız. Her ne iş yapıyorsak yapalım, görevimiz ne olursa olsun, sorumluluğumuz ne olursa olsun en iyisini yapmak zorundayız, en doğrusunu yapmak zorundayız, herkesten daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü şöyle gözümüzü kapatalım, Türkiye'nin etrafına bir bakalım. Eğer bugün bu ülke bir istikrar adası, bir barış adasıysa, hür ve özgür bir şekilde bu memlekette nefes alıyorsak AK Parti iktidarlarının, mensuplarının 24 yıldır cansiparane çalışması sayesindedir" dedi.

AK Parti'nin genç bir parti olmasına rağmen yüzyıllardır devam eden bir birikimle çalıştığını vurgulayan Yumaklı, siyasetteki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Hepsi bizden uzaktır, bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var, onlarla bizim aramızda vizyon farkı var, onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamak ile başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var. Dolayısıyla ikisini hiçbir zaman için yan yana getirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde de bizi ilgilendirmiyorlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine söylediği, liderimizin söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'Çok Güçlü Olmalıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi 17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha! CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 15:51:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: 'Çok Güçlü Olmalıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.