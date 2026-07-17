Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliği milli güvenlik meselesi

28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımın artık sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını belirterek, "Gıda arz güvenliği artık milli güvenlik meselesi haline gelmiştir" dedi. Yumaklı, son 24 yılda Malatya'ya 75 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Festivalde konuşan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatyalılara selamlarını ileterek, deprem ve geçen yıl yaşanan zirai donun ardından Malatya'nın yeniden üretime sarıldığını söyledi. Geçen yıl yaşanan zirai donun birçok ili etkilediğini hatırlatan Yumaklı, "Bu sene yeniden umutlandık. İnşallah bereketli bir hasatla birlikte üretimimize, ihracatımıza ve Malatya'nın elde edeceği güce hep birlikte kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Tarımın artık yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Bakan Yumaklı, "Artık dünya eski dünya değil. İklim değişikliği, jeopolitik gelişmeler ve küresel krizler nedeniyle gıda arz güvenliği ülkeler için milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin bütün potansiyelini üreticimizle birlikte harekete geçiriyoruz" dedi.

Üretimde verimlilik, kalite ve teknolojinin önemine işaret eden Yumaklı, 2024 yılında uygulamaya alınan tarımsal üretim planlamasıyla şehirlerin tarımsal altyapılarının güçlendirildiğini belirtti. Malatya'ya son 24 yılda 75 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını açıklayan Yumaklı, 117 sulama tesisinin hizmete alındığını, 403 bin dekarlık alanın sulamaya açıldığını ve bu yatırımların Malatya ekonomisine yıllık yaklaşık 7 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yaklaşık 10 bine yakın yatırımcının desteklerden yararlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, IPARD'ın 10'uncu çağrısında Malatya'dan kabul edilen 8 projenin yaklaşık 100 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti. Malatya'nın 53 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu kaydeden Yumaklı, 2006 yılından bu yana doğal afetlerden zarar gören üreticilere yaklaşık 6 milyar lira tazminat ödendiğini söyledi.

Geçen yıl zirai donun ardından üreticilere ağaçlarını kesmemeleri çağrısında bulunduklarını hatırlatan Yumaklı, "Ne söylediysek yaptık. Devlet olarak üreticimizin yanında olduk. Malatyalı üreticilerimiz de bize güvendi. Bugün alınan ürün hepimizin yüzünü güldürüyor" dedi.

Malatya'daki tarımsal üretimde son 24 yılda önemli artışlar yaşandığını belirten Bakan Yumaklı, bitkisel üretimin yüzde 120, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 75, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 56, kanatlı hayvan varlığının 24 kat, su ürünleri üretiminin ise 9 kat arttığını ifade etti.

Kayısının Malatya'nın simgesi olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye'nin dünya kayısı üretiminde yüzde 28 paya sahip olduğunu, Malatya'nın ise Türkiye'de kayısı üretiminde ilk sırada yer aldığını söyledi. Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün katma değerli üretim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumaklı, yerli imkanlarla geliştirilen kayısı çekirdeği çıkarma makinesi sayesinde bir kişinin 34 günde yaptığı işin bir günde yapılabildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı ayrıca Malatya'da 20 bin ton kapasiteli hububat depolama tesisinin inşaatında sona gelindiğini, Battalgazi ve Yeşilyurt'un içme suyu altyapısını güçlendirecek 3,6 milyar liralık projenin sürdüğünü, 1,2 milyar liralık Malatya içme suyu isale hattının birinci kısmının ise tamamlandığını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise deprem ve zirai donun ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını belirterek, kayısının kentin en önemli değeri olduğunu söyledi. Er, üreticilere verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, çevre kent valileri ile AK Parti Malatya milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA