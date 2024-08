Politika

Bakan Yumaklı: " İzmir'de yangın şehirden uzaklaştı, tehlike kalmadı"

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da çıkan, evlere ve iş yerlerine sirayet eden yangınla ilgili bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, ev ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün akşam saatlerinde kente gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, Seyirtepe'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada alevlerin şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin kalmadığını bildirdi. Ülke genelindeki yangınlarla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, yurt genelinde meydana gelen 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını söyledi.

"72 yangından 69'u kontrol altında"

Bakan Yumaklı, yurt genelinde meydana gelen 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını söyleyerek, "Dün gece bahsetmiştik; 72 yangın vardı. Şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. Aydın, Didim ve İzmir Ödemiş'in kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Aktif olan yangınlardan, Bolu Göynük yangınının da enerjisi düşürüldü. Hem arazi yapısının çok sarp olması, dik yamaçlar, kanyonlar olması sebebiyle hava araçlarımızın ve karadan arkadaşlarımızın müdahalesi zorlukla yürüyor. Burada şu an için rüzgarın da olmaması bizim için iyi bir şey. Ancak çok kesik bir duman var. Görüş alanını da düşürüyor. Bir süre böyle devam edecek. Yani arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler burada. Başka bir yangın da Karabük'teydi, Ovacık'ta. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Burada da arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. Üçüncü yangın, içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar. Buranın da enerjisi düştü ve ben burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Sancaklı Köyü yakınında burada da yine dik vadiler ve özellikle sarp bir alan var. Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca, sizin de takip etmiş olduğunuz arkadaki yamaç ve öbür tarafa doğru müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yalnız bir duman tespit ediyorsunuzdur. Küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen bu yakındaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisiyle alakalı, onların dumanı geliyor şehre. Yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. Etkilenen kırsal alanlar va, açık alanlar var. Orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık bin altı yüz hektar civarı. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarının da hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar" dedi.

Yangınlarla ilgili bilgi verdi

"Muğla Milas vardı dün bahsetmiş olduğum, onun da enerjisi düştü" diyerek bilgileri paylaşmaya devam eden Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde sanıyorum oradan da güzel bir haber verebileceğiz. Karabük Ovacık yangınından bahsetmiştim. Dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğan'da yangın vardı. Burası çok inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı. Çok kısa zamanda yayıldı. Yani arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde onun üzerine çıkması ki biliyorsunuz yani yüzde otuzların altına düştüğü zamanın en büyük tehlike arz ediyor. Burada yüzde dokuzlara, sekizlere inmişti bir ara. Yüzde onun üzerine çıkmasıyla müdahale ettiler ve yangının yayılması ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak bu yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Bende buradan sonra Aydın'a geçeceğim" dedi.

"Organize kötülüklerle de uğraşıyoruz"

Yangının yanı sıra dezenformasyonla da uğraştıklarını aktaran Bakan Yumaklı, "Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bizimle aynı dünyayı paylaşan canlıların maalesef etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok. İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da Çok olağanüstü meteorolojik oluşum olmadığı herhangi bir boşluk yok. Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da hem terörist hem inan ülkesinde bunu niye yapar? Anlayabilmiş değiliz. Uluslararası çağrılar var mesela. ya hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu neden yapılıyor panik mi oluşturmak için ama maalesef. Hep söyledik. Lütfen bizim ilgili arkadaşlarım, valiliklerin açıklamalarını baz alın. Ikincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis Yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Önümüzdeki pazar gününe kadar dikkat"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Bakan Yumaklı, "Kaçıncıdır bilmiyorum Ama sen her fırsatta sizin vasıtanızla bunu söyleyeceğim. Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli istihdamı gösterelim. Hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Gece gündüz demeden bunlara müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar bu işten şikayetçi değil. Doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim, yanlarında olalım, başka bir şey istemiyoruz. Gözaltılar hakkında da ciddi bir aşama kaydedildi. Sanırım çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacak bu kişilerle ilgili" diye konuştu.