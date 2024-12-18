Bakan Yumaklı: Planlı Üretim İçin Pilot İl Seçilmedi

Politika

BAKAN YUMAKLI: PLANLI ÜRETİM İÇİN HERHANGİ BİR PİLOT İL SEÇİLMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yumaklı, planlı üretim modelinde Mersin'in pilot ilan edilmesi ile ilgili, "Yüzde 6 eğimle alakalı bir yasaklama geldi çünkü stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesine engel olacak, o alanları daraltacak şekilde birçok yıllıklı bitki ekimi söz konusu idi. Yüzde 6 eğimin üzerindekiler için herhangi bir sınır söz konusu değil. 'Planlı üretim için Mersin pilot il olsun, alternatif ürünlere yönlendirilsin.' dedi Sayın Vekilimiz. Planlı üretim için herhangi bir pilot il seçilmedi çünkü planlı üretim 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'nin 81 ili 925 ilçesinde uygulanmaya başlandı. Alternatif ürünlere yönelik Mersin'de çalışma yapılmasını söylemiştiniz. 7 Mayıs'ta bütün sektör temsilcilerinin katılımıyla bir Turunçgil Çalıştayı yapıldı ve bu konular orada ele alındı" ifadelerini kullandı.

'KAMU KAYNAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Bütçede özel hesaplar üzerinden denetime tabi olmayan harcamalarla ilgili bir diğer soruya Yumaklı, "Ülkemiz kamu maliyesi uygulamasında yılları merkezi yönetim bütçe kanunu veya diğer kanunlarla düzenlenen belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplar bulunmaktadır. Bu özel hesaplara örnek, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da düzenlenen afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğiyle ilgili yıllar bütçe kanunu eki E Cetvellerinde düzenlenen barışı destekleme koruma harekatları ödeneği verilebilir. Hatibin konuşmasında ifade ettiğinin aksine, dayanağını yüce Meclisimiz tarafından çıkarılmış olan ilgili kanunlardan alan özel hesaplar Sayıştay denetimine tabidir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun, 'Denetim alanı' başlıklı 4'üncü maddesinde kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesaplarının, fonların, kaynakların ve faaliyetlerin Sayıştay denetimine tabi olduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda Meclis adına denetim işlevini yürüten Sayıştay Başkanlığı özel hesaplar da dahil olmak üzere kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin denetim çalışmalarını yürütmektedir" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİN, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ İÇİNDEKİ ORANI BİNDE 11 DÜZEYİNDE'

Bakan Yumaklı, Merkezi yönetim bütçesinden Cumhurbaşkanlığına ayrılan pay ile ilgili ise soruya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesine 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmektedir. Bu tutarın 6 milyar 200 milyon lirası barışı destekleme ve koruma giderleri için, 1 milyar 588 milyon lirası Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere yapılan Hazine yardımları için ve 681 milyon lirası da acil destek giderleri için ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 50'si oranındaki kısım doğrudan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığıyla ilgili giderleri kapsamamaktadır. Netice itibarıyla son olarak şunu söylemek isterim; 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçeleri toplamının merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı binde 32 iken 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesi için öngörülen oran binde 11 düzeyindedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı için bütçede yüksek tutarda kaynak tahsisi gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.