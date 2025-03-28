Bakan Yumaklı: Tarımsal Hasılada İlk 10'dayız - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Tarımsal Hasılada İlk 10'dayız

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada ilk 10'da olduklarını açıkladı.

28.03.2025 21:12
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Bakan Yumaklı: "Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyanın ise ilk 10 ülke arasındayız"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 'Sokak İftarı Programı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "O tarım bitti mahvolduk diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız" dedi.

Bakan Yumaklı, Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi Alanı ve Ahilik Müzesini gezdikten sonra sokak iftarına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Biz, kendimiz, ailemiz ve milletimiz için dualar ettik. O tarım bitti diyenlere bakmayın. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz biz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve kendi ihtiyacımız için ihracatla ülke ekonomimize katkı için kullanıyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de tarımsal alanda yapılanları ve verilen destekleri de aktaran Bakan Yumaklı, yoğun katılımlı geçen sokak iftarının ardından şehirden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Kırşehir, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Tarımsal Hasılada İlk 10'dayız - Son Dakika

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