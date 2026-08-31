Bakan Yumaklı: Terörsüz Türkiye Süreci Son Aşamada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin 25 yıllık inşa, ihya ve hizmet odaklı siyasetleriyle bugüne kadar gelmiştir. Ülkemizde 40 sene binlerce insanımızın ve ülkemizin hatırı sayılır ölçüde kaynağının yok olmasına sebep olan terör konusunu gündemden çıkartarak son aşamasına geçmiş durumdadır." dedi.

Aydın'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Yumaklı'yı Vali Osman Varol karşıladı.

Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Varol'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığına geçen Yumaklı, burada İl Başkanı Mehmet Erdem ve partililerle bir araya geldi.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, incir ve zeytin diyarı, tarım sektörünün gözde şehirlerinden Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye için yeni bir dönemin başladığını belirten Yumaklı, "AK Parti'nin çeyrek asra ulaşan iktidarı ve başarılı günleri bugünlerin zeminini hazırlamıştır. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin 25 yıllık inşa, ihya ve hizmet odaklı siyasetleriyle bugüne kadar gelmiştir. Ülkemizde 40 sene binlerce insanımızın ve ülkemizin hatırı sayılır ölçüde kaynağının yok olmasına sebep olan terör konusunu gündemden çıkartarak son aşamasına geçmiş durumdadır." dedi.

Yumaklı, Terörsüz Türkiye sürecinin bu noktaya gelmesinde herkesin emeği olduğunu belirterek, canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının bugünkü sonuçları getirdiğini vurguladı.

Sürecin sadece askeri bir başarı olmadığına dikkati çeken Yumaklı, "Hem etnik ayrımcılıkla mücadele edildi hem de kardeşliğimizin, birliğimizin, demokrasimizin gelişmesi için Türkiye'nin herhangi bir noktasında hiçbir zaman için ayrım gözetilmeksizin yatırımlar, hizmetler yapıldı." diye konuştu.

Milli savunma sanayisindeki gelişmelerin Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir aşama sağladığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla başkalarına bağımlı olarak yürüttüğünüz hiçbir mücadelenin sonucunu istediğiniz gibi alamazsınız. Nitekim de öyle oldu. Ne zaman ki savunma sanayinde o başarı geldi, ondan sonra biz ivmeyi ve ibreyi memleketimizin, milletimizin lehine çevirmiş olduk. Bu kaçınılmaz bir gerçek."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin de değerlendirmede bulunan Yumaklı, "Kanunun 467 oyla geçmiş olması aslında bir Türkiye mutabakatını işaret eder. Artık bu bir devlet politikası haline gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Terörsüz Türkiye artık bizler için adımlarımızı daha hızlı, daha ileri, daha çabuk, daha yükseğe attığımız dönemlerin başlangıcı oldu." dedi.

Bakan Yumaklı, terörle mücadele döneminde eğitim, sağlık, teknoloji, tarım ve sosyal politikalara ayrılabilecek kaynakların bu alana yönlendirildiğini belirterek, artık söz konusu kaynakların ülkenin geleceğine ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak alanlara aktarılmasının ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracağını ifade etti.

Aydın'a 24 yılda 190 milyar liralık yatırım yapıldı

Aydın'a yapılan yatırımlara da değinen Yumaklı, "Aydın'a son 24 yılda özellikle tarım, orman ve su alanında yaklaşık 190 milyar liralık yatırım yapıldı. Su ve sulama alanında 199 tesis hizmete geçirildi." diye konuştu.

Yumaklı, kentte yaklaşık 604 bin dekarlık arazinin sulamaya açıldığı bilgisini paylaşarak, sulamanın tarımsal üretim anlamındaki önemine dikkati çekti.

Aydın'ın incir, pamuk, zeytin ve kestane üretiminde dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yumaklı, "Bu ürünleri mutlaka ama mutlaka daha da geliştirmek üzere gayret edeceğiz, çalışacağız." dedi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine işaret eden Yumaklı, geçen yıl çok şiddetli bir kuraklık yaşandığını söyledi.

Çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunan Yumaklı, "Tarım sigortası poliçesi olanlar ürünlerinin yüzde 75'ini alma şansına sahip oldu." dedi.

Kentte 2006 yılından bu yana 621 bin tarım sigortası poliçesi oluşturulduğunu belirten Yumaklı, bunların 1,5 milyar liralık prim bedelinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Yumaklı, Aydın'da tarımsal hasılanın son 24 yılda 3 kat arttığını, tarımsal ihracatın ise 10 kat yükselerek yaklaşık 400 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Girişimcilere de çağrıda bulunan Yumaklı, "Özellikle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) duyurularını girişimcilerin mutlaka takip etmelerini özellikle istirham ediyorum." dedi.

Kırsal kalkınma yatırımlarının kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Yumaklı, "TKDK ve IPARD 10. Çağrı İlanı Başvurusunda Aydın'dan 4 proje hibe desteğine hak kazandı ve 32 milyon lira hibe desteği aldı. 70 milyon liralık bir yatırımın yapılmasının önü açıldı. 11. Çağrı için kentten 3 proje başvurusu yapıldı. Onlarda da yaklaşık 90 milyon liralık bir yatırımın önü açıldı. 12. başvuru geliyor." diye konuştu.

Yumaklı, 12. başvuru çağrı ilanı için süt, kırmızı et, kanatlı et ve yumurta konularının ana başlıkta olacağını belirterek, "Yaklaşık 30 milyon euro yani 1,6 milyar liralık bir bütçeyle de bu çağrıya çıkılmış olacak. Özellikle gençleri ve kadın girişimci kardeşlerimi bu projelere başvurmaya davet ediyorum." dedi.

Yaklaşık 2,5 milyar lira maliyetli Çine sulama işinin bu yılın sonuna kadar tamamlanarak 7 bin hektarlık alanı sulamaya açılacağını dile getiren Yumaklı, 3,8 milyar liralık Nazilli içme suyu işinin ise eylül ayı sonuna kadar biteceğini ifade etti.

Yumaklı, 3,6 milyar lira maliyetli Aydın Kuşadası Söke İçmesuyu İsale Hattı işinin 2028 yılı sonu, Sarıçay Barajı'nın ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem ise Aydın'ın önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, çiftçilere verilen desteklerden dolayı Yumaklı'ya teşekkür etti.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Karakaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile partililer katıldı.