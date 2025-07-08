Bakanlar Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Politika

Bakanlar Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

08.07.2025 14:19
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Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan ile ilişkileri güçlendirmek için yarın resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak. İkilinin resmi ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile görüşmelerde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin Pakistan'la istisnai nitelikteki ikili siyasi ilişkilerini teyit ederek, ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtmesi ve siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomi, ticaret, askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin de iki ülke arasındaki itici güç olarak yoğun ve olumlu bir çerçevede ilerlediğini kayda geçirmesi bekleniyor.

Öte yandan Fidan Şubat 2025'de İslamabad'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan (YDSK) bu yana yapılan çalışmaların gözden geçirilerek 2026 yılında Türkiye'de yapılacak müteakip toplantının hazırlıkların vakitlice yapılmasının önemli olduğunu vurgulaması ayrıca Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin gerekli olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Mayıs ayında Pakistan'ın Hindistan'la yaşadığı gerginliğin yatışmasından memnuniyet duyduğuna atıfla, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik atılabilecek adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi, değişen bölgesel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmesi, güvenlik ve terörle mücadele alanında ikili iş birliğinin derinleştirilmesinin önem taşıdığına dikkat çekmesi, Orta Doğu'da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini vurgulaması ve Afganistan'daki istikrarsızlığın, bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'a ilk resmi ziyaretini ise 18-20 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile en son 21-22 Haziran tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da bir araya gelmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler 2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) olarak ihdas edilen, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) seviyesine yükseltilen mekanizmayla, en üst siyasi seviyede kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş oldu. Bu çerçevede ise YDSK toplantıları, ikili ilişkilerin bütün yönleriyle ele almak ve geliştirmek için önemli bir imkan sağladı.

Söz konusu mekanizma bünyesinde, sonuncusu 12-13 Şubat tarihlerinde İslamabad'da olmak üzere, 7 YDSK toplantısı gerçekleştirilmişti. Bahse konu YDSK toplantılarında toplam 100 metin imzalanmış olup ayrıca 7'nci YDSK kapsamında daha önce birçok alanda faal olan Ortak Çalışma Grupları, Ortak Daimi Komiteler olarak yeniden tesis edildi. 8'inci YDSK toplantısının 2026 yılında Türkiye'de düzenlenmesi ön görülüyor.

Pakistan; FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye destek veriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar Dolar seviyesinde. Öte yandan 2024 yılında ticaret hacmi 1,3 milyar Dolar seviyesine ulaşmış; ihracat 918 milyon dolar, ithalat ise 440 milyon Dolar olarak kaydedildi. Toplam ticaret hacminin ise 5 milyar Dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Pakistan'daki Türk yatırımlarının toplamı yaklaşık 2 milyar Dolar seviyesinde. Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar Dolara ulaşan 72 projeye imza attı. İki ülke arasında enerji ve kritik mineraller alanlarında yeni iş birliği yollarının geliştirilmesine yönelik girişimler bulunuyor. Bu çerçevede TPAO ile Pakistan'ın 3 milli petrol şirketi arasında Nisan ayında imzalanan ve taraflara birlikte petrol, doğalgaz arama imkanı veren 'Ortak Teklif Verme Anlaşması' önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakanlar Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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