BALIKESİR Bakan Yerlikaya: \'Türkiye\'yi el birliğiyle yeniden inşa ettik\'

Politika

'TÜRKİYE'Yİ EL BİRLİĞİYLE YENİDEN İNŞA ETTİK'

Bakan Yerlikaya: Belediye, terörle iltisakın hendeği değildir (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı güvenlik toplantısının ardından AK Parti Karesi İlçe Kongresine katıldı. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın tek liste olarak girdiği kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin, demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağladığını ve parti için demokrasi işleyişinde de örnek teşkil edecek yepyeni bir döneme imza attığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin partisi olmuş ve milletin davasını yüreğinde taşımıştır. Bu kutlu yolculukta 23 yıldır büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. 23 yıldır da memleket sevdasıyla hep birlikte ter döküyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMASI İÇİN BAŞLATILMIŞ BİR KALKINMA HAREKETİ'

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin iradesi de her zaman Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun liderliğinde Türkiye, dünyada mazlumların sesi olmuş, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınma davasıdır. İşte bu kararlılık Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır."

'HEDEFLERİMİZE KİM TAŞ KOYARSA GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Milletin güvenlik ve huzuru için İçişleri Bakanlığı olarak azimle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak aziz milletimizin güvenlik ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin her bir karış toprağında milletimizin huzurunu korumak, güvenliğini sağlamak için nöbetteyiz. Dağda, ovada, dar geçitlerde, şehirlerde, mavi vatanda, terörle, uyuşturucuyla, her türlü şer odağıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın huzurunu tesis etmek adına asayiş suçlarında olay sayılarını azaltırken, aydınlatma oranlarımızı yükseltiyoruz. Bu milletin huzurunu bozmaya çalışan her kim olursa olsun, karşısında bizi bulacak. Türkiye'nin huzuruna, birliğine, beraberliğine göz dikenler, gereken cevabı almaktan asla ama asla kaçamayacaklar. İstiklalin ve istikbalin aslı olan Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kim taş koyarsa gözünün yaşına bakmayacağız. Bu milletin hakkına, hukukuna halel getirmek isteyenlerin tepesine devletin demir yumruğunu indireceğiz" diye konuştu.