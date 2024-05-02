Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu açıkladı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu açıkladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu açıkladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önceki dönemden devraldığı belediyenin 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu ile alakalı merak edilenleri belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştı.

02.05.2024 18:18  Güncelleme: 18:22
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önceki dönemden devraldığı belediyenin 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu ile alakalı merak edilenleri belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştı.

Bir televizyon programına konuk olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye gündemine düşen "15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık" borç ile ilgili soruları cevapladı. Akın, "Borçların üç temel unsuru var. Birincisi belediyenin genel bütçe borçları, yani İller Bankası, diğer bankalar, yapılandırılmış vergi borçları, yapılandırılmış SGK borçları, iştiraklere olan borçlar, müteahhitlere ve firmalara olan borçlar. Yani bu altı kalemin toplamı 5 milyar 965 milyon 748 bin lira. Anapara bu. Bu borçların dört kalemine faiz işliyor. Faiz borcu da 4 milyar 800 milyon 336 bin lira. Anapara ve faiz olduğu zaman 10 milyar 766 milyon 85 bin 244 lira. Bu kayıtlara uygundu, mührünün basıldığı evraklardan bunları söylüyorum. İkincisi de BASKİ borçları. BASKİ borçları da 29 alt kalemde toplandı. Mülkiye başmüfettişi ve denetim birimleri tarafından kalem kalem incelendi. BASKİ borçları da 3 milyar 492 milyon 719 bin 924 lira. Üçüncüsü de şirketler. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin 8 alt şirketiyle birlikte tam 12 tane şirketi var. Bu şirketlerin toplam borcu da 1 milyar 170 milyon 79 bin lira. Bu üç unsura baktığımız zaman miktar 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 lira çıkıyor. Sadece son 15 ayda doğrudan temin sayısı, açık ihale, pazarlık usulü yapılan ihalelerin sayısının 6 katı. 2023 yılında Sayıştay raporunda da doğrudan teminde yüzde 10 sınırının aşıldığı söylenmiş. Sayıştay defalarca dile getirmiş. Böyle büyük bir devasa borç. 12 milyarlık bir bütçemiz var, 15 milyarın üzerinde bir borcumuz var. Tüm borçlarımızdan bahsediyorum. 'Büyük bir borcumuz var, hizmetlerden geri kalacağız', asla böyle bir şey olmayacak. Altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Hepsinin altından kalkacağız. Açık ve şeffaf bir yönetimle tasarrufumuzu edeceğiz, hizmetlerimize devam edeceğiz. Çalışmalarımız aksamayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Balıkesir iddia ediyorum Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 liralık borcu açıkladı - Son Dakika

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