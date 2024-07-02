Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Akın ziyarete ilişkin, "78 yıl sonra kazandığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanları, meclis üyeleri hep beraber atamızın huzuruna geldik" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, beraberindeki belediye başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Akın, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akın ve beraberindeki heyet, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Anıtkabir ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"78 yıl sonra kazandığımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanları, meclis üyeleri hep beraber atamızın huzuruna geldik. Atamıza bağlılığımızı, atamızın izindeki yolumuzu ve onun ilke ve inkılaplarına olan bağlılığımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha iyi noktalara gelmesi için aldığımız sorumluluğu ve bunun farkında olduğumuzu anı defterimize yazdık, milletimizle paylaştık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu 78 yıl sonra kazanılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni çok daha ileriye taşımak çok daha imkanlarını geliştirmek ve hak ettiği noktayla buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA