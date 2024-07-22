Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

Politika

Bir dizi görüşme için başkent Ankara'ya giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yavaş da "Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" diyerek en kısa zamanda Balıkesir'e gelmek istediğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir dizi görüşme için gittiği başkent Ankara'da, mevkidaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Mansur Yavaş'ı tebrik eden Başkan Ahmet Akın, görevinde daha nice başarılara imza atarak Türkiye'nin başkenti Ankara'yı layık olduğu konuma getireceğine inancının tam olduğunu vurguladı ve misafirperverliği için teşekkür etti. Sohbet havasında geçen ziyarette iki başkan fikir alışverişinde bulundu. Başkan Akın'a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Yavaş "Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" diyerek en kısa zamanda Balıkesir'e gelmek istediğini söyledi. - BALIKESİR