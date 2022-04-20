Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

20.04.2022 14:41
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

2018 yılındaki genel seçimlerde İYİ Parti'den Balıkesir Milletvekili olarak seçilen, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.

2018 yılındaki genel seçimlerde İYİ Parti'den Balıkesir Milletvekili olarak seçilen, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.

2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamadıktan sonra parti içinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında duyurdu. İsmail Ok 2009 yılında Balıkesir Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonra MHP'den milletvekili seçilerek meclise girmişti. MHP milletvekiliyken MHP'den ihraç edilen İsmail Ok, İYİ Parti'nin kuruluşunda da görev almıştı.

İsmail Ok'un AK Parti'ye katılmasının ardından AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran bir açıklama yaptı. İl Başkanı Ekrem Başaran AK Parti'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, İsmail Ok'un kendilerine güç katacağını dile getirdi.

Başaran: "Muhalefetin gerilimini aklıselim ile savuşturacağız"

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bugün AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenlerin daha öncekiler gibi yine kaybedeceklerini, Türkiye'de siyasetin adresinin de merkezinin de AK Parti ile Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı, önemine mütenasip şekilde ihya etmenin gayreti içindeyiz. İftar buluşmalarımızla, esnaf ziyaretlerimizle, sahur programlarımızla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selim ile savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonu AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Cumhurbaşkanımız, konuşmalarının ardından partimiz ve Balıkesir'imiz için çok önemli bir açıklama yaptı. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un ailemize katılımını duyurdu ve Sayın Ok'a AK Parti rozetini taktı. Bu bizim için de Balıkesir'imiz için de sevindirici bir gelişme oldu. Sayın İsmail Ok yaptığı konuşmada AK Parti ailemize katılım gerekçesini çok net cümlelerle ifade etti. Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Milletvekilimiz İsmail Ok'a ailemize katıldığı için buradan bir kez daha hoş geldin diyoruz. Balıkesir'imize hayırlı olsun, Allah mübarek etsin. AK Parti İsmail Ok'un aramıza katılmasıyla Balıkesir'imiz daha da güçlenmiştir. 5 olan vekil sayımız İsmail Ok ile 6'ya çıkmıştır. Bugüne kadar Teşkilatımızla, vekillerimizle, belediyelerimizle uyum içerisinde çalışarak güçlü bir yapımız vardı. Milletvekilimiz İsmail Ok'un katılımıyla gücümüz daha da artmıştır. AK Parti kutlu yürüyüşüne, 2023 hedefine emin adımlarla ilerlemektedir." - BALIKESİR

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

YORUMLAR
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2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı GRAFİKLİ-14 parti TBMM'de temsil ediliyor GRAFİKLİ-14 parti TBMM'de temsil ediliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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