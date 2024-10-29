Bandırma'da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı - Son Dakika
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Politika

Bandırma'da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı

Bandırma\'da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında Bandırma'ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

29.10.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında Bandırma'ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Akın'ın eşi Arbil Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve teknoloji merkezlerine büyük ilgi gösteren Bandırmalılar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yeni yatırımlarla yaşadı.

Başkan Akın, törende yaptığı konuşmada, gençlerin Cumhuriyet'in ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. "Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Akın, Bandırma Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi gibi tesislerin gençlere hizmet vereceğini belirtti. Bu merkezlerin haftanın 7 günü açık olacağını ifade eden Akın, Bandırma'da gençler için ücretsiz teknolojik ortamlar hedeflediklerini vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı'nda Toplu Açılışlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'daki 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi'nin Bandırma-Bursa- Çanakkale karayolu bağlantısı ve Aksakal Mahallesi'nden Doğa Mahallesi'ne giden yolun yapımını da tamamlayarak hizmete açtı. Başkan Akın, bu yolların 20 yıllık mağduriyeti sonlandırdığını ifade ederek, ulaşım altyapısını iyileştirme çalışmalarının tüm ilçelerde süreceğini belirtti. "Ulaşılmadık köy, çalınmadık kapı bırakmayacağız," diyen Akın, tüm ilçelerin altyapısını yenilemek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Cumhuriyet Değerleri ile Dayanışma Mesajı

Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerinde yükseldiğini ifade eden Akın, "Bizi bölmeye, birliğimizi bozmaya çalışanlara asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Cumhuriyet'in çatısı altında yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, başkentteki hain terör saldırısını kınayan Başkan Akın, şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Her İlçeye Bir Tech10 Teknoloji Merkezi Geliyor

Bandırma'da hizmete giren Tech10 Teknoloji Merkezi'nin gençlerin dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması için önemli bir adım olduğunu belirten Akın, tüm ilçelerde benzer merkezler kuracaklarını söyledi. "Bu merkezlerle oyun oynayan değil, oyunu kodlayan bir gençlik yetiştireceğiz," diyen Akın, teknolojiye erişimin önemini vurguladı.

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Balıkesir'in 20 ilçesiyle geleceğin inovatif dünyasına hazır bir kent olması için çalıştıklarını belirten Akın, altyapıda geniş çaplı bir yenileme çalışması başlattıklarını ifade etti. "Balıkesir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek," diyen Akın, özellikle emeklilerin torunlarına mahcup olmaması için sosyal yardım projelerinin devam edeceğini söyledi.

Törende, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da konuşmalar yaptı. Sarı, Balıkesir'de demokratik belediyecilik anlayışının bir örneğini sunduklarını belirtti. Başkan Mirza ise Ahmet Akın'a teşekkür ederek, "Dayanışma içinde hizmetlerimizi arttıracağız" dedi.

Başkan Akın, konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" sözleriyle tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma'da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri açıldı - Son Dakika

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