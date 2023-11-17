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Barış Pehlivan, Yargıtay Üyesi'nin şikayeti üzerine açılan davadan tahliye oldu - Son Dakika

Barış Pehlivan, Yargıtay Üyesi'nin şikayeti üzerine açılan davadan tahliye oldu

Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle açılan davadan 3 ay sonra tahliye edildi. Pehlivan, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, gazetecilik yapmaya devam edeceğini belirtti. Müjdat Gezen ise Pehlivan'ı cezaevinde karşılayarak destek verdi.

17.11.2023 16:23  - Güncelleme: 16:38

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu. Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, "Ben dün nasıl gazetecilik yaptıysam, bugünde gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

'Mide bulandıran öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan 3 aydır Maltepe Cezaevi'ndeydi. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetinden vazgeçmesi üzerine dava düştü. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Anadolu 4. İnfaz Hakimliği gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından Pehlivan tahliye oldu.

Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu! İşte cezaevi çıkışı ilk sözleri

"BERAATLA SONUÇLANMASI GEREKİYORDU"

Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Barış Pehlivan, "Hiç olmaması gereken 3 aylık bir süreç yaşadım. Hakkımı savunmak için ciddi bir mücadele verdik avukatlarımızla. Sonunda davanın düşmesiyle birlikte denetimli serbestliğe ayrıldım. Benimkisi sadece küçücük bir simge. Okyanustaki kum tanesi gibi. Böyle süreçleri daha az gördüğümüz bir Türkiye'ye kavuşuruz. Ben dün nasıl gazetecilik yaptıysam, bugünde gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Türkiye'de ki yanlışları yazmaya devam edeceğim. 93 - 94 gün açık cezaevinde kaldım. Bu davanın beraatla sonuçlanması gerekiyordu. Hiç açılmaması, olmaması gereken bir davaydı. Ben yasal çerçevede bir köşe yazısı yazdım. Yasal belgelere dayanarak bir dava yazısı yazdım. Bunu gerekçe sunarak beni cezaevine attılar" dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu! İşte cezaevi çıkışı ilk sözleri

"ARAMIZA HOŞ GELDİ"

Gazeteci Barış Pehlivan'ı cezaevinde karşılamaya gelen tiyatrocu Müjdat Gezen, Pehlivan'a kalem ve teşbih hediye etti. Gezen, " O bizim canımız. Pehlivan'dır. Girdiği er meydanındaki bütün güreşlerde hep tuşla galip çıktı. Bu işte de galip çıktı. Sırtı yere gelmez. Aramıza hoş geldi. Bu son olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Barış Pehlivan, Yargıtay Üyesi'nin şikayeti üzerine açılan davadan tahliye oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pehlivan, Yargıtay Üyesi'nin şikayeti üzerine açılan davadan tahliye oldu - Son Dakika
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