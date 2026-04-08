Barış Temennisi: Ateşkes Kalıcı Olmalı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin, "Temennimiz odur ki, ateşkes kalıcı hale gelsin, diplomasi güç kazansın, bölgemiz başta olmak üzere dünya çatışmaların değil barışın hakim olduğu bir geleceğe ulaşsın." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 10 Nisan'ın Polis Haftası olduğunu anımsattı.

Polislerin 12-36 saat mesai düzenlemesinin kanunla belirlenmesi gerektiğini, polislere maçlarda, etkinliklerde ve toplumsal görevlerde ücret ödenmesi ve fazla mesai ücretinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi hususların polislerin başlıca talepleri olduğunu aktardı, terfilerde liyakatin esas alınmasının önemine işaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, bu sene Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 vatandaşın aşırı yağışlar sonucunda oluşan selde hayatını kaybettiğini belirterek, bu durumu eleştirdi. Poyraz, " Türkiye'deyiz, savunma sanayisinde muazzam başarılarımız var, Türkiye uçuyor, kaçıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. 2 insan hayatı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin taşmasıyla aramızdan koparılıp götürüldüler. Şimdi, buna tahammül etmek ve anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Her türlü fitne, Meclisimizin ortaya koyacağı irade karşısında yok olmaya mahkumdur"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısını karanlık ve zaman ayarlı bir provokasyon olarak değerlendirdiklerini belirterek, saldırının tesadüf olmadığını söyledi.

Akçay, Terörsüz Türkiye vizyonunun artık sadece bir özlem olmadığını, ete, kemiğe bürünmeye başlayan stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın işaret ettiği üzere 'barış tek kanatlı bir kuş değildir'. Terörün gölgesindeki yapıların fesih kararı ile ilk kanat çırpılmış, şimdi sıra milli iradenin tecelligahı bu yüce Meclis'e gelmiştir. Altını kalın çizgilerle ve kati bir suretle çiziyoruz ki geldiğimiz bu tarihi olgunluk seviyesinde yasal adımların atılması hususunda artık oyalanmaya, vakit kaybetmeye gerek yoktur. Komisyon çalışmalarında sergilenen devlet ciddiyeti, kanun tekliflerinin Genel Kurul'a taşınma olgunluğuna eriştiğini göstermektedir. Bu mesele, günübirlik siyasi tartışmaların çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye, doğru zamanda atılan demokrasi ve hukuku da içeren, akıl, samimiyet, sabır ve devlet, millet dayanışmasıyla yoğrulmuş, sorumlu ve tarihi bir adımdır. Aziz milletimizin birliğini bozmaya yeltenen her türlü fitne, Meclisimizin ortaya koyacağı irade karşısında yok olmaya mahkumdur. Yasal adımları süratle ve kararlılıkla atarak lider ülke Türkiye'nin aydınlık şafağına hep birlikte müjdeleyelim diyoruz."

ABD-İsrail ortaklığının bölgeyi ateşe atan pervasız saldırılarının ardından ilan edilen geçici ateşkes kararını, kanın durması ve masumların nefes alması adına memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Akçay, silahların susması, diplomasinin konuşması ve savaşın uzamamasının dünyanın geleceği için acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Komisyon raporunu hazırladık, 'işimiz bitti' değil, aslında işimiz yeni başlıyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18 Şubat'ta kendi raporunu tamamladığını ancak o tarihten bugüne kadar raporda yer verilen ve tavsiye edilen yasaların yapılmasına dair hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Koçyiğit, "Bu konuda hiç kimsenin sorumluluktan kaçmaması ve bugünden yarına da ertelememesi gerektiğinin altını ben de çizmek istiyorum ve bu konuda özellikle de Meclis Başkanı'na ve iktidar partisine de, AK Parti'ye de çağrı yapmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Evet, komisyon raporunu hazırladık, 'işimiz bitti' değil, aslında işimiz yeni başlıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, mart ayı enflasyon verilerine değinerek, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sürekli sahte veriler paylaştığını" iddia etti.

Mart ayı enflasyon oranına işaret eden Başarır, "Buna sadece gülüyoruz, insanlar da gülüyor. Kiradan, akaryakıttan, elektrikten, doğal gazdan, sebzeden, meyveden ulaşıma kadar her şeye kat kat zam gelmiş ama yüzde 1,94. Neye göre, hangi ürünlere göre belirliyorlar? Eğer beslenme, ulaşım ve barınmayı dikkate almıyorsa, TÜİK neyi dikkate alıyor?" ifadelerini kullandı.

"Tüm ülkelerin diplomasiye güçlü destek vermesi, müşterek bir sorumluluktur"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuk ve temel insani değerlerin ağır bir sınavdan geçtiğini gösterdiğini belirterek, İran ile ABD ve İsrail arasında geçici bir ateşkes sağlanmış olmasının en azından çatışmaların durması adına önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, "Bu ateşkesin kalıcı olması ve barışa evrilmesi, sahada eksiksiz ve samimi bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu süreçte diplomasi kanallarının açık tutulması hayati bir önem arz etmektedir. Müzakere zemini oluşmuşken bu zemini zayıflatmaya yönelik her türlü provokasyon ve sabotaj girişimlerine karşı uluslararası toplumun dikkatli ve kararlı olması gerekmektedir. Barışa giden yol ancak diyalog ve karşılıklı anlayışla inşa edilebilir. Bu nedenle tüm ülkelerin diplomasiye güçlü destek vermesi, müşterek bir sorumluluktur." diye konuştu.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bu süreçte barışın tesisi adına ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladıklarını anlatan Yenişehirlioğlu, "Bu tür yapıcı girişimler, küresel barışa katkı sağlayan önemli adımlardır. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de barıştan yana açık ve net bir tutum sergilemektedir. Temennimiz odur ki, ateşkes kalıcı hale gelsin, diplomasi güç kazansın, bölgemiz başta olmak üzere dünya çatışmaların değil barışın hakim olduğu bir geleceğe ulaşsın." değerlendirmelerinde bulundu.