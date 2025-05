Barışa Giden Yol

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çok fazla zaman kaybetmeden barışı artık menzile ulaştırmak gibi her birimizin büyük sorumluluğu var" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı. Bakırhan, çok önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini ve iyi kararlar alacaklarını söyledi. Dünyada ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yakıcı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakırhan, "Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir gerçeklik var. Yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir Orta Doğu kuruluyor. Hepimizi ilgilendiren çok büyük olaylar ve gelişmeler yaşanıyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Yeni diplomasi ve yeni güvenlik arayışları devam ediyor. Bu yeni dönemin tabii ki merkezinde enerji koridorları ve güç dengeleri var. PKK'nın tarihi dönüşüm kararı aslında bu rüzgarı okumanın bir ürünüdür. Türkiye, hem dünyada hem de bölgede yaşanan jeopolitik fırtınalarda kendisine yeni bir yol, yeni bir rota çizmeye çalışıyor. İşte tam bu noktada önümüzde iki yol var. ya kriz, kaos devam edecek, ya da selamet yolu içerisinde hem Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin çıkışı, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yapmış olduğu tarihi çağrı, Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve yine PKK'nin 12 Mayıs'ta ilan ettiği kongre kararları çok önemlidir. Bu adımlar yarım asırlık düğümü çözdü. Pusulayı savaştan barışa doğru çevirdi. Artık felaket değil, selamet yolunu seçtik. Çok fazla zaman kaybetmeden de barışı artık menzile ulaştırmak gibi her birimizin büyük sorumluluğu var. Bu menzile her geç varış aynı zamanda bir o kadar can ve mal kayıplarının olmasını devam ettiriyor. Şimdi tarihsel bir seçimle karşı karşıyayız. ya Türk ve Kürt ilişkilerini demokratik temelde yeniden kuracağız, ya da Orta Doğu'nun felaket senaryosu içerisinde biz de tükenip gideceğiz" diye konuştu.

'KARDEŞLİK HUKUKUNUN ADRESİ MECLİSTİR'

Bakırhan, bazılarının demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sandıklarını söyleyerek, "Üzülerek biz de izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir. Küresel ve bölgesel dinamiklerin tamamen değiştiği bir dönemde sadece Kürt meselesini çözmüyoruz. Türkiye'yi ve bölgeyi gelecek yüzyıla da hazırlıyoruz. Biz böyle büyük düşünürken bazıları yine küçük hesaplar peşinde koşmaya devam ediyor. Süreç karşılarına bir kez daha seslenmek istiyorum; ikballeriniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeyi lütfen bırakın. Ayrıştırma politikaları yalnızca ve yalnızca acı ve gözyaşı getiriyor. Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir felaketin içerisine sürüklenebiliriz. Hepimiz için yeni bir Türkiye, yeni bir siyaset ve yeni bir yaşamın da kapıları açılmış olacak. Yeni sürecin yaslandığı tek temel var. O da demokrasidir. Demokratik bir toplumda silahlara yer yoktur. Silahlar konuşuyorsa demokrasi susar. Bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki Meclis'tir. Hem biz de bunu defalarca söyledik. Aslında gezdiğimiz bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Kardeşlik hukukunun adresi Meclis'tir" dedi.