Barrack ve Sudani'den Irak-ABD İlişkileri Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack ve Sudani'den Irak-ABD İlişkileri Üzerine Görüşme

Barrack ve Sudani\'den Irak-ABD İlişkileri Üzerine Görüşme
27.02.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Barrack, Irak Başbakanı Sudani ile görüşerek Irak-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını sürdürüyor. Barrack, başkentte Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Sudani'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak-ABD arasındaki ilişkiler ile bölgedeki genel durum değerlendirildi. Görüşmede Barrack'ın, ABD Başkan Donald Trump'ın bölgedeki duruma ilişkin vizyonunu Sudani'ye aktardığı kaydedildi. Barrack, ABD'nin Irak'ı bölgesel istikrarın inşası ve kalkınmanın teşviki konusunda merkezi bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi.

Irak Başbakanı Sudani, Irak'ın milli çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, ülkenin istikrarının sadece yerel bir mesele olmadığını, tüm bölgedeki dengeler için vazgeçilmez bir dayanak olduğunu belirtti. Sudani, Iraklıların büyük fedakarlıklarla elde ettiği bu istikrarın ve devlet egemenliğinin korunmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Diplomasi ve ekonomik kalkınma mesajı

Toplantıda bölgedeki sorunların çözümü için gerilimi şiddetlendirmek yerine diyalog ve diplomatik kanalların kullanılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ekonomik kalkınmanın tansiyonu azaltmada ve sürdürülebilir istikrarı sağlamada en etkili yol olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Barrack, El-Maliki ile görüşmüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat'ta Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, Irak'ta yeni hükümet kurma sürecindeki tıkanıklığın sürdüğü ve ABD'nin El-Maliki'nin adaylığına karşı çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

El-Maliki, görüşmede Irak'ın egemenliğine ve halkın tercihlerine saygı duyulması gerektiğini belirterek demokratik sürecin desteklenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump-Maliki gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki'nin adaylığına sert bir dille karşı çıkarak, bu durumun Irak'ı "Kaosa ve fakirliğe sürükleyeceği" uyarısında bulunmuştu. Washington'dan gelen bu uyarıya rağmen El-Maliki, adaylık kararının egemenlik hakkı olduğunu savunarak adaylıktan çekilmeyeceğini net bir dille ilan ederek ABD yönetimine meydan okumuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Suriye, Ankara, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Barrack ve Sudani'den Irak-ABD İlişkileri Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:35:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Barrack ve Sudani'den Irak-ABD İlişkileri Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.