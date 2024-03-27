Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 35 Proje ve Sloganlarıyla Dikkat Çekiyor

Politika

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarını hızlandırırken, Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, vaat ettiği 35 proje ve seçim çalışmalarında kullandığı sloganları ile de dikkat çekiyor.

Seçime sayılı günler kala çalışmalarına yoğunluk veren adaylardan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yürüttüğü seçim çalışmalarında mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak, görev süresindeki 1 yıl içerisinde yaptığı hizmetleri ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatıyor. Miting, ev toplantıları ve sokak buluşmalarıyla her anını Bartınlılarla birlikte geçiren Başkan Fırıncıoğlu, seçim propagandasında yer alan sloganları da ile de dikkat çekiyor. Başkan Fırıncıoğlu'nun sık kullandığı sloganlar arasında, "Bartın Bizim, Türkiye Hepimizin", "Herkes İçin Herkese Göre Belediye", "Ben Sizinle Seçime Değil Ölüme Giderim", "Birliğin Gücüyle", "Birliğin Gücü Fırıncıoğlu Sözü" ve "Birlikte Başaracağız" ifadeleri yer alıyor.

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, çalışkanlık, samimiyet, mütevazilik ve kibarlık gibi kendine has özellikleri ile de insanların gönlünde taht kuran Başkan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, her toplantı ve programlardaki konuşmasında yaptığı "Allah cebinizden parayı, yüzünüzden gülücüğü ve evinizden huzuru eksik etmesin" duası da Bartınlılar arasında viral oluyor.

Vaat ettiği projelerde yok yok

Başkan Fırıncıoğlu, son olarak Aladağ Mahallesinde yaptığı konuşmada 7'den 70'e toplumun her kesimini düşünerek, yeni dönem için 35 proje hazırladıklarını kaydetti. Fırıncıoğlu, projelerin arasında Yeni trafik Master Planı, Cumhuriyet Meydanı yenileme, Bartın belediyesi Sosyal tesisi, Yaşam Merkezi, İnkumu Tatil Beldesi yol ve turizm projesi, Seyir terası, yeni mahallere doğalgaz, alt yapı hizmetleri, sokak iyileştirme, kongre ve nikah salonu, spor kompleksi, bilim, teknoloji merkezi, bisiklet ve yürüyüş yolu, dijital turizm tanıtım ofisi, Yalı boyu doğa turizmi proje düzenlemesi, mesire alanı projesi, Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesi, ilave revizyon imar planı, çeşme sularını rehabilite etme, su hattı yenileme ve arıtma tesisi, tramvay, bartın kart, sokak havyanları için barınak, evcil hayvanlar için oyun park, öğrencilere, emeklilere ve kiracılara su faturası indirimi, organik ürünler semt pazarı, çamur kurutma tesisi, trafik eğitim parkuru, evde bakım himeti, engelsiz kafe projesi, depreme dirençli şehir planları, amatör spor kulüplerine destek gibi büyük projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Başkan Adayı Fırıncıoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan Adayı olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. 24 sene boyunca Belediye Meclis Üyesi olarak bir fiil izledim. Bu sürecin sonunda da 22 Mart 2023 tarihinden bu yana Bartın Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Allah bize bu görevi nasip etti. Biz de elhamdülillah bize inanan, bize güvenen, bizimle beraber yol yürüyen dostlarımızın başını bir gün olsun eğdirmeden çalışmalarımızı sürdürdük.

"Eser Siyaseti Yapacağız"

Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Sizler bir karar vereceksiniz. İnşallah yeni dönemde de teveccüh göstermeniz halinde şehrimizin büyük sorunlarını hükümetimizin de desteğiyle el birliğiyle aşacağız. Yeni dönemde Saygıdeğer Genel Başkanlarımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve Sayın Milletvekilimizin destekleriyle "eser siyaseti" yapacağız. Vizyon projeleri şehrimiz için el birliğiyle hayata geçireceğiz. Bana güvenin. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Rabbim bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah cebinizden parayı, yüzünüzden gülücüğü ve evinizden huzuru eksik etmesin" diye konuştu. - BARTIN