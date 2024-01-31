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Bartın Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Politika

Bartın Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde Yenileme Çalışmalarına Başladı

Bartın Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi\'nde Yenileme Çalışmalarına Başladı

Bartın Belediyesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde yoğun bir şekilde yenileme çalışmaları yürütüyor. Zemin tesviye iyileştirme ve söküm çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Esentepe Mahallesi'nde de hasarlı yollarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

31.01.2024 18:30
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Bartın Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde yoğun bir şekilde yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmaları öncesinde zemin tesviye iyileştirme ve söküm çalışmalarına start verildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu; "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Zübeyde Hanım Caddesi'nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması öncesinde zemin tesviye iyileştirme ve söküm çalışması gerçekleştiriliyor. Kısa sürede söküm çalışmalarını tamamlayıp, sokağı sıcak asfaltla düzenleyeceğiz" dedi.

Esentepe Mahallesinde de çalışmalar son sürat

Esentepe Mahallesi'nde hasarlı yollarda bakım onarım çalışmaları yürüten Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 98. Sokak'ta sıcak asfalt çalışması öncesi zemin tesviye iyileştirme ve söküm çalışmalarına başladı. Yoğun bir şekilde süren çalışmaların en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Fırıncıoğlu; "Vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Zamanla deforme olan araç yolunun söküm çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda bu bölgemizde ki sorunu çözüp halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlayacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışma programı doğrultusunda yol yenileme çalışmalarımız devam edecek. Yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle personelimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bartın Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Esentepe Mahallesi'nde Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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