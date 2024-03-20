Politika

Bartın'da 3 gazeteci, muhtar adayı oldu

Haber için yarışan gazeteciler, şimdi de muhtar olabilmek için yarışıyor

BARTIN - Bartın'da bulunan haber sitesi, gazete ve televizyonlarda görev yapan ve haber için yarışan 3 gazeteci, şimdi muhtar adayı olmak için çabalıyor. Gazeteci muhtar adayları, seçilmeleri halinde ise mahalle ve köylerine en fazla hizmeti getirmek için yarışacaklarını ifade etti.

Bartın'da yayın yapan Gündem Haber Ajansı isimli internet haber sitesinin sahibi olan ve 14 yıldır basın sektöründe yer alan Mustafa Kurt, Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Muhtarlığına talip olurken, Aba Medya haber sitesinin Editörü Hasan Camcı, Çaydüzü Mahallesi'ne, Girgin Medya ve Bartınla Alakalı sosyal medya hesabının sahibi olan Serkan Girgin, Bartın'a bağlı Karaçay Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Daha önce haberi en hızlı bir şekilde duyurmak için haber üretim yarışında olan 3 meslektaştan her biri, ayrı mahalle ve köyde muhtar olabilmek için adaylığını açıkladı. Gazeteci muhtar adayları, şimdi kapı kapı dolaşarak, proje ve hizmetlerini anlatıyor. Mahalleliden olumlu tepkiler alan muhtar adayları, seçilmeleri halinde gazetecilik mesleğinin avantajlarını da kullanarak, tüm sorunları çözmek ve hayal etmesi bile güç olan hizmetleri mahalle ve köylerine getirmek istiyor.

İmkanlarını seferber edecek

Buğurlar Köyü Muhtar Adayı olan ve 14 yıldır Gazetecilik yapan Mustafa Kurt, "Gazetecilik mesleği nedeniyle, bürokrat ve siyasetçilerle daha yakından çalışma fırsatı yakaladım. Ben adaylığı düşünmüyordum. Köylülerin talebi ve baskısı üzerine aday oldum. Böyle bir yarışa baş koydum. 31 Mart yerel seçimlerinde, muhtar seçilmem halinde, tüm imkanlarımı köyüm için seferber edeceğim. Gazetecilik mesleğinde sürekli haber için koşuştururken, insanlarla iletişim halinde, çaba ve yoğun çalışma temposundaydık. Muhtar seçilirsem, aynı çaba ve yoğunlukla hizmet için mücadele edeceğim" dedi.

Kurt, seçilmesi halinde Buğurlar Köyü'ndeki yol, su, elektrik gibi önemli sorunları çözerek, köy konağı, istihdama katkı sunma gibi önemli projeleri de hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Basın sektörünün önemi

5.5 yıldır sosyal medya haberciliği yapan ve Karaçay Mahallesi Muhtar Adayı Serkan Girgin, bugüne kadar yürüttüğü gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Bartın halkının sorunlarını dile getirmekteyim. Bartın'ın farklı yerlerinde sorunlarını çözme odaklı çalışıyorsunuz, mahallemiz için, bizim için de çalışır mısınız diyor vatandaşlar. Bu tepkilerde beni daha motive ediyor. İnşallah 31 Mart seçimlerinde muhtarlığı kazanacağım. Muhtarlar ve vatandaşlar, mahalle sorunlarını dile getirmek için, siyasi ve bürokratik makamlara ulaşmak için basın mensupları ile iletişime geçiyorlar. Örneğin bir mahallenin köyü yapılmadığında, kanalizasyon sorunu olduğunda, basın mensupları devreye giriyor. Gündeme getirildikten sonra bu sorunlar çözülüyor. Bizim sektörün, mesleğin avantajı bu oluyor" ifadelerini kullandı.

34 yıldır Karaçay Mahallesi'nde yaşadığını anlatan 36 yaşındaki Serkan Girgin, mahalledeki tüm sorunları tek tek tespit ettiğini ve bu sorunların çözümü için mücadele edeceğini anlattı.

Mahallenin sorunları ve hayata geçirmek istediği projeler hakkında da bilgi veren Girgin, "Burada mahallemizin bir tapu problemi var. Elektrik ile ilgili sıkıntımız var. Sokakta çocukların top oynayacağı, etkinlik yapabileceği bir alan yok. Bu tarz bir alanı oluşturmak istiyoruz. İl Belediye Başkanı, siyasetçi ve bürokratlarla iletişim halinde olmamız, bu süreci hızlandıracağını düşünüyoruz. Mahallemiz caminin yanında, Kur'an ve mevlit okutulabileceği bir alan yok. Burada bir alan oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın hangi talebi varsa, bana iletecekler. Ben de bu talepleri, gerekli mercilere, makamlara taşımak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

"Haber için yarışıyorduk, hizmet için yarışmak istiyoruz"

Girgin, bugüne kadar meslektaşları ile haberi en hızlı duyurmak için yarıştıklarını hatırlatarak, bundan sonra da kendisinin ve diğer 2 meslektaşının da seçilmesi halinde ise hizmet için yarışacaklarını kaydetti. Girgin, "Basın mensubu olarak, haberi yetiştirmek, okuyucularımıza hızlı bir şekilde ulaştırmak için çabalıyor, koşturuyorduk. Şimdi muhtar adayı olduk. Muhtar olursak, vatandaşlarımızın hizmet alması, sorunların çözümü için bu yarışın içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtar olma sebebi

24 yıldır medya sektörünün içerisinde bulunan ve Çaydüzü Mahallesi Muhtar Adayı olan Hasan Camcı ise, aday olma nedenini ise, "Basın mensupları olarak yarı kamu hizmeti veriyorduk. Bu hizmeti tamamlayıcı olması için muhtarlığa aday olduk. Çok güzel tepkiler, dönüşler aldık. İnşallah, muhtar oluruz" diyerek anlattı.

Camcı, muhtar seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler konusunda ise, "Mahallemizde oturan ve gelir durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerimize, hem muhtarlık bütçesinden destek vereceğiz. Hem de iş insanlarının desteği ile öğrencilerimize burs vereceğiz. Belki bir bilim insanı, üst düzey yönetici yada doktor çıkarabiliriz. Sosyal medya ihbar hattı kuracağız. Örneğin elektrik, su kesintisi, herhangi bir toplantı, yada cenaze ilanı gibi durumlarda bilgileri anında bu ihbar hattından vatandaşlarımıza ulaştırabileceğiz. Vatandaşlarımız da ihbarlarını hızlı ve etkin çözümü için buralardan yapabilecek. Mahallemizin giriş ve çıkışlarında kör noktalar, güvenlik sorunları yaşadığımız yerler var. Valilik ve emniyetin izni ile buralara güvenlik kameraları koyarak, mahallemizin daha güvenli olmasını sağlayacağız. Bambaşka bir proje, kardeş mahalle projesini yapacağız. Mahallemizin yanında olacağız" dedi.

"Biz kazanırsak, siz kazanacaksınız"

Hem kendi seçmenlerine hem de diğer 2 meslektaşının seçmenlerine destek çağrısında bulunan Camcı, "Tüm mahallemizin desteğini bekliyoruz. Biz kazanırsak, siz kazanacaksınız. Hep beraber kazanacağız. Bartın kazanacak, ülkemiz kazanacak. 2 gazeteci arkadaşımız da muhtar adayı, kendi mesleklerinde çok başarılı ve çalışkan arkadaşlarımız. Buradan ben de onlara seçim yarışında başarılar diliyorum. Seçmenlerine de diyorum ki, gazeteci arkadaşlarımız muhtar olursa, hizmetler daha hızlı, daha akışkan ve daha kolay gelecektir. Sorunlar daha hızlı çözülecektir. Çünkü biz basın mensupları olarak, vatandaşların sorunlarını üst makamlara, yani bürokrat ve siyasilere hızlıca taşıyoruz. Sorunun da hızlıca çözülmesinde vesile oluyoruz" diye konuştu.