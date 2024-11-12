Bartın\'da Gazze\'ye Destek Etkinliği

Politika

Bartın'da kadınlar, İsrail'in saldırı altındaki Gazze halkına destek olmak amacıyla el emeği ve göz nuru ürünlerini sergiledi.

Bartın Müftülüğü koordinasyonunda kadınlar kendi hazırladıkları pasta, börek gibi hamur işleri ile el işleri, çeyiz ve tekstil ürünlerini hazırlanan stantlarda sergiledi. Şadırvan Cami önünde gerçekleşen ürünler, Bartınlıların yoğun ilgisini gördü.

Yapılan dualarla başlayan etkinlik bir hafta süreceği öğrenilirken, elde edilen gelirin ise İsrail'in saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara ulaştırılacağı belirtildi.

Tüm Bartınlılara düzenlenen etkinliğe davet eden Müftü Yardımcısı Hulisi Güner, "Bartın'da Filistinli, bilhassa Gazze'deki kardeşlerimiz için etkinlik düzenledik. Burada, Bartın'daki kardeşlerimizin hayırları, emekleri emekleri yer alıyor. Buradan elde elde edilecek gelir ise Gazze'deki kardeşlerimiz için gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarının yer aldığı insani yardımlar olarak Gazze'ye ulaştırılacak. Rabbim tüm hayırseverlerin hayırlarını kabul eylesin. Haftaya Salı gününe kadar etkinliğimiz devam edecek. Tüm Bartınlı kardeşlerimizi destek olmaya davet ediyoruz. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BARTIN