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Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görürse İstanbul adayı olmayı düşünebilirim - Son Dakika
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Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görürse İstanbul adayı olmayı düşünebilirim

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin uygun görmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayı düşünebileceğini ifade etti.

21.01.2024 - 19:40,  Güncelleme: 20:03
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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, uygun görülmesi durumunda DEM Parti'nin İstanbul adayı olmayı düşünebileceğini belirtti.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı İstanbul'da DEM Parti'nin hamlesi merak ediliyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ: DEM PARTİ UYGUN GÖRÜRSE İSTANBUL ADAYLIĞINI DÜŞÜNEBİLİRİM

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu iddialar Başak Demirtaş'a soruldu.

Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görür İstanbul adayı olmayı düşünebilirim

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a konuşan Başak Demirtaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" diye konuştu.

Demirtaş ayrıca "Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz" dedi.

Başak Demirtaş: DEM Parti uygun görürse İstanbul adayı olmayı düşünebilirim
YORUMLAR (5)
  • Talip Konyali: vallahi çok iyi olur '' MURAD''ınıza erersiniz....bilmem anlatabildim mi...ama ''EKOCUM''...ne der bu konuda...ayrı bir konu... Yanıtla 135 130
  • Mesut Biner: Başak tatlı ve güzel bir bayansin ama senin İstanbul'da bir karşılığın yok kaybedersin üzülürsün Yanıtla 140 99
  • Erhan Kıvanç: Kocasına gurup yapalım diyor Yanıtla 30 24
  • Ali Kublay: Ekremin.karisina kahvaltıda sorsun Yanıtla 11 31
  • Erhan Kıvanç: Kaleyi içten fethettim sandı bunlarda . Hala pkkya oy vericem diyen varsa gitsin versinde sayımızı bilelim bizde Yanıtla 3 10

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