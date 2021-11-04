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Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı - Son Dakika

Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı

04.11.2021 10:32

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile dikkat çeken ifadeler kullandı. Eşinin haksız yere içerde tutulduğunu dile getiren Başak Demirtaş, bunu dolardaki yükseliş ve ekonomideki dalgalanma üzerinden örneklendirdi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasının ardından 5 yıl geçti. Başak Demirtaş eşinin tutuklanmasının yıldönümünde Twitter'dan video paylaştı.

"Bugün tam beş yılı geride bırakıyoruz. Bu beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik" mesajıyla, Twitter hesabından video paylaşan Demirtaş, beş yılda liranın kaybettiği değere de dikkat çekti.

Başak Demirtaş yayınladığı videoda şunları söyledi;

"Merhabalar. Bugün 4 Kasım 2021. Selahattin ve arkadaşlarının hukuk dışı bir şekilde, evlerinden kaçırılırcasına götürülmelerinin üzerinden tam beş yıl geçti. Yarın altıncı yıla giriyoruz.

"MASKELİ OLARAK BİLE AÇIK GÖRÜŞ YAPAMIYORUZ"

Bu beş yılın 20 ayında yani yaklaşık iki yıldır Selahattin ile açık görüş yapamadık. Aylarca kapalı görüş yapamadığımız oldu. Dışarıda pandemi tedbiri namına hiçbir şey kalmadı ama ben, Selahattin ve kızlarımız iki doz aşılı olduğumuz halde, maskeli olarak bile açık görüş yapamıyoruz.

"BU BEDELİ 85 MİLYON OLARAK HEPİMİZ ÖDÜYORUZ"

Her şeye rağmen, geçtiğimiz beş yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik. Ne irademiz kırıldı ne inancımız. Adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin çok uzak olmadığını biliyoruz. Bütün bu yıllar boyunca haksız yere bedel ödeyen sadece biz olmadık. Hukukun ayaklar altına alınması nedeniyle bu bedeli 85 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Demokrasi ve hukuk yoksa, barış yoksa ekmek de olmuyor.

EKONOMİ ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPTI

Düşünün ki, Selahattin ve arkadaşları haksız yere hapse konuldukları gece dolar 3 lira civarındaydı. Bugün, ülkedeki bütün hukuksuzlukların yol açtığı ekonomik çöküş nedeniyle dolar şu anda 9 buçuk lira civarında. Yani sırf muhalefeti susturmak amacıyla, paramızın değeri yaklaşık yüzde 300 azaldı. Sadece bu kadar da değil. Kutuplaşmayı derinleştirdiler. Komşuyu komşuya kötü gözle bakar hale getirdiler. Ülkenin zaten tam olmayan huzurunu ve neşesini tümden ortadan kaldırıp insanları hayatlarından bezdirdiler. Öyle ki, her dört gençten üçü, başka bir ülkede yaşamak için Türkiye'yi terk etmeyi düşünür hale geldi.

"NE SESLERİNİ NE DE GÜÇLERİNİ BASTIRABİLDİLER"

Evet, belki bu beş yıl boyunca Selahattin ve arkadaşlarını içeride, bir hücrede tutmayı başarabildiler ama onların ne seslerini ne de güçlerini bastırabildiler. Dönüp de yangın yerine dönmüş şu güzelim memlekete baktığımızda acaba yaptıklarına değdiğini düşünüyorlar mı, doğrusu çok merak ediyorum. Bizler her şeye rağmen umutluyuz, dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak. Aslında söylenecek çok şey var daha ama Selahattin'in Efsun'da dediği gibi, gerek yok. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar."

Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı

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Son Dakika Politika Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı - Son Dakika
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