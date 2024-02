Politika

Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Kurum: "Kararları gençlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle alacağız"

Kurum'dan İmamoğlu'nun kopya iddiasına cevap: "Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok"

İSTANBUL - İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir'de Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda gençlerle bir araya geldi. Kurum, "Kararları gençlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle alacağız. Bu kararları hep birlikte hayata geçireceğiz. İstiyoruz ki Başakşehir Türkiye Yüzyılı'nın parlayan ilçesi olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir'de düzenlenen Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda gençlerle bir araya geldi. Programa Murat Kurum'un yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kayas, sanatçı Sinan Akçıl ve birçok öğrenci katıldı. Gençlere sürpriz yapmak isteyen Kurum, Sinan Akçıl'ı sahneye davet etti. Sahneye çıkan Akçıl, "Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için ben oyumu Murat Kurum'a vereceğim" söyleriyle Kurum'u desteklediğini açıkladı. Akçıl, Kurum için yaptığı 'Sadece İstanbul' isimli şarkısını ilk kez seslendirdi.

Kurum, program çıkışında bir vatandaşın isteği üzerine AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'a selamlarını ileten video çektirdi.

Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, "Başakşehir, metrokent, şehir hastanesi, Onurkenti Ulaştırma Bakanlığı yaptırdı. İBB'nin metrolara kendi amblemini koyması beni rahatsız etti. Ulaştırma Bakanı yaptırdı, ben yaptırmadım dedi. Ben vatandaş olarak rahatsız oldum. ya kaldırırsınız ya da ben taş atıp kıracağım" dedi. Kurum ise vatandaşa, "Onların işi reklam, onların işi algı" şeklinde cevap verdi.

"Başakşehir İstanbul'un marka ilçelerinden biri haline geldi"

Başakşehir'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Kurum, "Ben burada 5 yıl yaşadım. Çocuklarım burada okudu ve her sokağında, her kaldırımında emeğim var. Sizlerin daha iyi yaşaması için mücadele etmiş bir ağabeyinizim. Geleceğiniz adına Başakşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu organizasyonda olabiliyorsak bu çalışmalarımızın, emeklerimizin sayesinde. Biz güzel bir Başakşehir hayal ettik. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında başlattığı Başak Konutları ile Başakşehir İstanbul'un marka ilçelerinden biri haline geldi. Kayaşehir'i inşa ederken burada bir meydan olsun istedik. Bu meydan da hemşerilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız vakit geçirsinler istedik" dedi.

"Kararları gençlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle alacağız'

Gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümesini istediğini dile getiren Kurum, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatı olduğu kadar bugünün de karar vericileri, bizim yol arkadaşlarımız. Hedefimiz sizlere çok daha güzel bir gelecek sunabilmek ve bu geleceği sizlerle birlikte inşa edebilmek. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Her alanda kendini yetiştiren bir gençliğimiz olsun istiyoruz. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Gençliğin emin adımlarla yürüdüğü, her alanda kendine yeten Türkiye hedefiyle çalıştığımız bir İstanbul'umuz ve Başakşehir'imiz olsun istiyoruz. Mahallenizde yürüyerek gidip ders çalışabileceğiniz kütüphaneler olacak. İlk işini kuranlara İBB'nin destek olacak, üniversiteye giden her gencimize 10 bin TL burs vereceğiz. Kararları gençlerle oluşturacağımız gençlik meclisimizle alacağız. Bu kararları hep birlikte hayata geçireceğiz. İstiyoruz ki Başakşehir Türkiye Yüzyılı'nın parlayan ilçesi olsun" şeklinde konuştu.

"Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yıl da yaptığı konutların kat ve kat fazlasıdır"

Deprem korkusuna ve ulaşım çilesine değinen Kurum, "Sizlerin deprem korkunuzu giderirken ulaşım çilesini de bitirecek adımlar atacağız. Her alanda bizi göreceksiniz. Buradaki konutların her birinde emeğim var. Temelinden çatısına buraları projelendirdik ve parlayan Başakşehir'in ilk adımlarını burada attık. Sadece Başakşehir'de yaptığımız konutlar, mevcut İBB'nin 5 yılda yaptığı konutların kat ve kat fazlasıdır. Başakşehir'e, Kayaşehir'e gelsinler ve muhteşem tabloyu görsünler" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimiz o kadar sağlam, o kadar emin adımlarla geliyor ki bizden çok daha iyisini yapacak"

5 yıllık süreçte yorulan ve üzülen İstanbul'un gençleri ve kadınlarının kendilerini göreve çağırdığını belirten Kurum, "Sizlerle birlikte Başakşehir'imiz ve İstanbul'umuzun 39 ilçesi için bir elimizle deprem dönüşümünü gerçekleştirirken, diğer elimizle İstanbul'daki ulaşım çilesini bitireceğiz. Bir elimizle gençliğimiz için yeni kütüphanelerimizi, gençlik merkezlerimizi yaparken, diğer elimizle gençliğimiz için yeni yeşil alanlar üreteceğiz. Sizler çok daha mutlu olun, o yeşil alanlarda huzur içerisinde geleceğe güvenle yürüyün istiyoruz. İstanbul Teknopark çalışmalarımızla, teknoloji merkezlerimizle, kuracağımız bu işlerimizle birlikte size her alanda hizmet ettik. Geçenlerde Teknopark ziyaretine gittim. Orada bir gencimizin ürettiği robot ısıya ve ışığa duyarlı. Enkaz altında herhangi bir canlı varlığı var mı yok mu buna bakabiliyor. Gencimiz o ufak sermayelerle, belki binbir emekle birkaç arkadaşıyla bir araya geldiği o projesine destek olun. Yine başka bir gencimiz aynı Teknopark 'ta bir yazılım yapmış ve bu yazılımla birlikte 15 milyon lira sermaye desteği aldı. Gençliğimiz o kadar sağlam, o kadar emin adımlarla geliyor ki bizden çok daha iyisini yapacak" dedi.

"İstanbul'da okumak eğlenceli olacak"

Gençlerle ilgili projelerini sıralayan Kurum, "Bir taraftan konserlere gidip dinleyeceğiz, bir taraftan gençlik merkezleriyle birlikte geleceğe daha güvenle bakacağız. Bir taraftan farklı meslek dalını bugün burada seçip üniversiteye gideceksiniz. Kimya mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, doktor olacaksınız. Bir taraftan da yazılımı, bir taraftan da farklı bir yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz. Bu eğitimlerin hepsini size verecek akademileri kuracağız. Gençlerimiz çok farklı alanlarda yetişsin istiyoruz. Üniversitede okuyan gençliğimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz vereceğiz. Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak. Başakşehir'de Yasin Başkanım ile el ele vereceğiz. Buraları nasıl inşa ettiysek, hep birlikte bugüne nasıl getirdiysek, İstanbul'un 39 ilçesi için de bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi her alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine sizlerle birlikte çıkaracağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Geceleri daha rahat uyumak için ben oyumu Murat Kurum'a vereceğim"

Seçimlerde Murat Kurum'u destekleyeceğini söyleyen Sinan Akçıl, "Şimdi size çok güzel bir sürprizimiz var. Bir şarkı yaptım Murat Kurum için ve bu şarkı ilk kez Başakşehir'de yayınlanacak. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için ben oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Bütün sorunların üstesinden geleceğine eminim. Şehri emin lafı buradan geliyor zaten. Onun için yaptığım Sadece İstanbul şarkısını ilk kez Başakşehir'de okuyacağım" dedi.

"Sadece bir sitede yaptığımız, İBB'nin 5 yılda yaptığı projeden daha fazla"

Program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, "Burası 1994 yılında Cumhurbaşkanı'mızın Başakşehir'de Başak Konutları ile başlattığı ondan sonra tüm Türkiye'ye dalga dalga büyüttüğümüz toplu konut uygulamalarının ilk başladığı alanlardan bir tanesi. Şehir meydanıyla, camisiyle, belediye binasıyla, okuluyla, 300 dönüm yeşil alanıyla, millet bahçesiyle örnek bir şehircilik modeli. Bizim burada sadece bir sitede yaptığımız, İBB'nin 5 yılda yaptığı projeden daha fazla. Burada bugüne kadar yüz bine aşkın konut gerçekleştirdik. Burada bizim alın terimiz, emeğimiz var. Bize bu işleri nasıl yapacaksın diye soran anlayışa gelip şöyle bir Başakşehir'i gezmesini tavsiye ediyoruz. Burada bu hizmetler milletinizle el ele verdiğinizde, milletimiz için dertlendiğinizde nasıl yapılırmış gelip görsünler. Biz 650 bin konut yapacağız, depremle ilgili dönüşümler yapacağız. Bugün de burada çocuklarımızla bir aradaydık. Çocuklarımız üniversitelerinde daha iyi okusun diye bu çabayı gösterirken 650 bin konut yapacağımızı ifade ettiğimizde, bu konutların yapılmaması gerektiğini düşünen bir anlayış var. Biz Başakşehir'imizdeki bu örnek yapılaşma modelini 39 ilçemize yaygınlaştıracağız. Buradaki camilerimizi, meydanlarımızı, okullarımızı nasıl yaptıysak İstanbul'un her ilçesinde de bu projeleri gerçekleştiren tarafta olacağız. Bu meydanın hemen altında İstanbul Havalimanı'na ve Marmaray'a bağlanan bir metro hattımız var. Biz bir işi tasarlarken yeşil alanıyla, metrosuyla, ulaşım ağlarıyla birlikte tasarladık. Projelerimizde teker teker hayata geçiyor. Bütün İstanbul'un örnek gösterdiği bir şehircilik modeli, altyapısı burada var. İnşallah bunu İstanbul'un bütün ilçelerine yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

"Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok"

İmamoğlu'nun projeleri için kopya olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. Kopyayı bir kağıda yazarsın, oradan çekersiniz. Lisedeyken küçük kağıtlara yazardık. Oradan kopya çekiyorduk. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok. 10 metro ihalesinin üçünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabaları artık biz beş yıldır gördük. Ekrem Bey'i kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz" şeklinde cevap verdi.