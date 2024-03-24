CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci: Şerefimle, namusumla çalıştım

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Kızılağaç Mitinginde, "Daha 30 yaşında' diyenlere, 'parfüm satmış, altın satmış' diyenlere şunu söylemek istiyorum; sizin gibi '30 yaşımda memleketin meselesi beni ne ilgilendirir' demedim. Evet parfümde, altında sattım, şerefimle, namusumla sattım. Ama birileri gibi bu toprakları, bu vatanı parsel parsel satmadım. Bazılarının yaptığı gibi imar mevzuatında yapılması gereken terkleri de birilerine peşkeş çekmedim" dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, dur durak bilmeden devam eden seçim çalışmaları kapsamında Akyarlar, Kızılağaç ve Yalıçiftlik'te esnaf ziyareti, halk sohbetleri gerçekleştirdi.

Kızılağaç'ta düzenlenen mitinge CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP PM üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, geçmiş dönem belediye başkanları, Belediye Meclis Üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Başkan Adayı Mandalinci, alandaki çoşkulu kalabalıkla selamlaşarak başladığı konuşmasında, Bodrum için güzel hedefler koyarak vatana, memlekete, Bodrum'a hizmet sevdasıyla yola çıktığını, bu yolda Bodrumlularla birlikte yürüyeceğini söyledi. Mandalinci, 31 Mart'ta halkın desteğinin sandıktan fark olarak çıkacağını belirtti ve "5 yılda, tarih yazacak hizmetleri birlikte hayata geçirmek için 1 Nisan'dan itibaren sizlerin de yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

Kızılağaç ve Yalıçiftlik'e bekledikleri hizmetlere ilişkin pazaryeri, belediye kreşi, spor tesisi sözü veren Tamer Mandalinci, "Mutlu çocukların, üreten gençlerin ve sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu Bodrum hedefimiz doğrultusunda her mahallemize çok amaçlı salonlar yapacağız. Buralarda kadınlarımıza halk eğitim kursları açacağız, eğitim gören kadınlar burada ürettiği eserleri sergileyecek pazarlama konusunda belediye de her zaman onları destekleyecek" dedi.

Sorunların çözümüne ve Bodrum'un ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerle ilgili bilgi aktaran Mandalinci, rakibinin seçim meydanlarında kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

"Şerefimle, namusumla çalıştım"

"Biz saygı duyuyoruz ama, aynı saygıyı göstermezseniz kusura bakmayın bu kardeşiniz de cevabını verir" diyerek rakiplerinin söylemlerine dikkat çeken Mandalinci, şöyle konuştu:

"Birileri çıkıp 'Biz onu mimar sandık. Ama bu çocuk altın satmış, gümüş satmış, parfüm satmış' diyor. Sattım kardeşim, sokaktan geliyorum ben. Bunları satmak suç mu? 'Daha 30 yaşında' diyenlere, 'parfüm satmış, altın satmış' diyenlere şunu söylemek istiyorum; Şerefimle, namusumla esnaf çocuğu olarak büyüdüm. Kimsenin malına, kimsenin parasına helal getirmeden yaptım bu işi. Her zaman halkın arasındaydım. 5 yılda bir 'ben değiştim, eski ben değilim bir de böyle deneyin' demedim. ya olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın. Bu milleti aldatmaya kimsenin hakkı da yok, haddi de yok. Evet şerefimle, namusumla sattım. Ama birileri gibi bu toprakları, bu vatanı parsel parsel satmadım. Bazılarının yaptığı gibi; imar mevzuatında yapılması gereken terkleri de birilerine peşkeş çekmedim. Siz bu kurnazlıklara girerseniz, küçümsediğiniz, 30 yaşında o çocuk karşınızda dimdik durur! Sizin gibi '30 yaşımda memleketin meselesi beni ne ilgilendirir, aman konforumu bozmayayım. Aman işimi kurayım, onu yapayım' demedim. Sizden farkım var; bu yaşımda memleket için, vatan için dertleniyorum. Avrupa'da bu yaştaki gençler başkan da oluyorlar, önemli görevler de üstleniyorlar. Eğer gıpta ediyorsanız bir şey yapmanız, harekete geçmemiz lazım; bu dar görüşü değiştirmeniz lazım. Ama onlarda yok. Eskimiş, bitmişler, sıfırı tüketmişler. Çekirge gibi oradan sıçra bir yere, oradan da atla başka bir yere. Sanıyorlar ki dönüverirsem yenilenirim; Öyle bir şey yok kardeşim. Belki yenilebilirsin ama yenilenemezsin."

"Sırtımızı sadece halka yaslarız"

Tamer Mandalinci'nin kimseye biat etmediğini ve kendine talimat veremeyeceğini, kimsenin önünde eğilmeyeceğini, kimsenin adamı, elçisi olmayacağını vurguladığı konuşmasında, "Tamer Mandalinci, sadece zeybek oynarken ve Allah'ın önünde secde ederken diz çöker. 'Şuna güveneyim, biat edeyim, şu partiye geçerim belki şuraya giderim, beni korurlar, oraya koyarlar' gibi düşünceler bize sökmez. Bizim sırtımızı yasladığımız yer sadece ve sadece halkımızdır. Benim için dünyadaki en büyük makam, memleketimin, hemşerilerimin kalbinde taht kurmaktır. Ben vatanımı, milletimi, bayrağımı, devletimi ne ezerim ne ezdiririm. Bu devlet bizim devletimiz, bu topraklar bizim topraklarımız. ve biz buraya hizmeti getirecekken tabii ki de devletimizle de iş birliği yapacağız. Ancak bizim onlara duyduğumuz saygıyı, aynı şekilde beklemek de en doğal hakkımız. Çünkü sizler cebinizden artırdığınız parayı devlete vergi olarak ödüyorsanız, devletimiz de hiçbir beldesini, ilçesini, ilini ötekinden ayırmadan, 'bendensin, ondasın, şundasın' demeden eşit bir şekilde hizmet etmek durumunda. İşte ben bu dönem, devletle, kamu kurumu kuruluşlarıyla bu diyaloğu sağlayacağım, barıştıracağım. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, tamamen insan odaklı, insana yakışır bir şekilde hizmete yapmak için gece günüz, bütün imkanlarımı seferber edip, gençliğimin enerjisini bu yolda kullanarak gerçek bir belediyecilik öyküsünü Bodrum'da, Bodrumlularla oluşturacağım. Sizlerle beraber başaracağım" diye konuştu.

Başkan Adayı Mandalinci konuşmasını, gelecek dönem Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında entegrasyonunu harika bir seviyeye getireceklerini söyleyerek tamamladı. - MUĞLA