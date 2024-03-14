Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında teşekkür plaketleri takdim etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında teşekkür plaketleri takdim etti

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin son meclis toplantısında teşekkür plaketleri takdim etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.

14.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında konuşan Başkan Alinur Aktaş, "5 sene boyunca şehrimize değer katmak için gayret ettik. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin üyeleri olarak şehrimizin bugününü birlikte ihya ettik. Yarınlarına da birlikte karar verdik" dedi. Başkanı Aktaş, daha sonra meclis üyelerine birer teşekkür plaketi verdi.

"Şehrimizin bugününü birlikte ihya ettik"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı niteliğini taşıyan Mart ayı birinci oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm meclis üyelerinin Ramazan ayınızı tebrik etti. 5 yıllık döneminin artık sonlarına geldiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "5 yıl boyunca kadim şehrimiz Bursa'ya hizmet etmek için toplanıp istişarede ve fikir alışverişinde bulunduk. Görüş beyan ettik, düşüncelerimizi açıkladık, karar aldık. Netice itibariyle şehrimize değer katmak için gayret ettik. Şehrimizin geleceğine dair plan, proje, strateji ve politika oluştururken sizlerin fikirleri, önerileri, teklifleri her zaman bizler için ufuk açıcı oldu. Farklı konularda yetenekleri olan arkadaşlarımız var. Mühendis, mimar, ticaret erbabı, muhasebeci, eğitimci olan arkadaşlarımız var. Her birinizin fikirleri kıymetliydi. Sizlerin bu noktadaki katkısını Bursa'mıza değer katan bir hazine olarak gördük. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin üyeleri olarak şehrimizin bugününü birlikte ihya ettik. Yarınlarına da birlikte karar verdik" dedi.

"Helalleşmek bizim için önemlidir"

Bursa'ya ve Bursalılara 5 sene boyunca canla başla hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Her bir meclis üyesine katkıları, destekleri, görüşleri, teklifleri, çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu çatı altında bulunmak her halükarda güzeldi. Bursa'nın tarihinde siz de yerinizi alarak ömür boyu alabileceğiniz en güzel hediyeye sahip oldunuz. Ama biz yine de sizlere teşekkür belgesi hazırlayıp hatıra olarak sizlerde kalmasını istedik. Bu teşekkür belgesi, Bursa'ya 5 yıllık hizmetinizi hatırlatacak bir vesika olarak evinizi süsleyecek inşallah. Helalleşmek bizim için önemlidir. Benden yana helal olsun. Sizlerin de hakkını helal etmesini dilerim. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Meclis üyeliği hem sorumluluk hem de fedakarlık gerektiren bir iş. Siz bu dönemde bunu ziyadesiyle yaptınız. Parti farkı gözetmeksizin fikir ve düşüncelerinizi dile getirdiniz. Bu göreve yeni dönemde devam etmeyecekler arkadaşlara kapımız, gönlümüz her zaman ardına kadar açıktır. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ailenizle beraber sağlıklı, huzurlu günlerde olursunuz inşallah. Vefat eden meclis üyelerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Konuşma sonrasında Başkan Aktaş, mevcut belediye başkanları, grup sözcüleri ve milletvekilliği sebebiyle görevinden istifa eden eski meclis üyelerine birer teşekkür plaketi takdim etti.

Meclis toplantısı, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında devam etti. Gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında teşekkür plaketleri takdim etti - Son Dakika

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