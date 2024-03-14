Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli\'ye Bilgehane kazandırıyor

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesine kazandırılacak Bilgehanenin temel atma törenine katıldı.

Erdeğli'deki temel atma töreninde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Büyükşehir Belediyesi ile Ereğli Belediyesi el ele verince Ereğli'de çok güzel şeyler olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Ereğlimize hayırlı, uğurlu olsun. Ereğli'de sizinle birlikte yol yürümek bizim için şeref olacak. İnşallah Ereğli'nin geleceği, istikbali için huzur şehri Ereğli olabilmesi için sizinle, arzu ettiğimiz uyumu huzurla yaşama ve nihayetinde Ereğlimizi tertemiz pırıl pırıl Konya'nın en güzel köşelerinden biri yapma gayretimiz var" dedi.

"Ereğli'nin menfaatine ne varsa altına imza atarım"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 Büyükşehir Yasası'ndan bu yana Ereğli'de önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ereğli, merkezin dışındaki en büyük ilçemiz. Gün gelip bir yer il olacaksa Ereğli'nin il olması için en başta ben sizinle beraber hareket ederim. Biz bunu bir ayrılık olarak görmeyiz. Ereğlililer neden mutluysa biz ondan mutlu oluruz. Ereğli'nin menfaatine ne varsa Uğur İbrahim Altay, onun altına imza atar" ifadelerini kullandı.

"Güncel bedelle yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz"

Bilgehanelerin gençler için artık bir marka haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Altay, "Hep söylediğimiz bir şey var; üçlü olsun, güçlü olsun diye. Aslında bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Burası Adalet Bakanlığına ait bir binaydı. Hükümetimiz tarafından Ereğli Belediyemize devredildi. Üçlünün birinci ayağı görevini yaptı. İkinci ayak, Ereğli Belediyemiz, o da bu hizmeti vermek için Büyükşehir Belediyemize devretti. Biz de güncel bedelle yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İnşallah çocuklarımızın yarınlarına imza atacakları, sosyal ve kültürel etkinlikleri içinde barındıran 6 bin 100 metrekarelik inşaat alanımızla dersliklerimiz, kütüphanemiz, konferans salonumuz; ayrıca KOSKİ'nin hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için Ereğli Belediyesinin hemen yanında bir hizmet alanıyla birlikte bütüncül bir çözüm üreteceğimiz bir inşaatın hep birlikte temelini atıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak Ereğlimize kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Cephe iyileştirme çalışması ve Millet Bahçesi açılacak

Cuma günü Ereğli'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla birtakım açılışlar gerçekleştireceklerini de aktaran Başkan Altay, "İnşallah sizin evladınız Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın katılımıyla meydanda hem cephe iyileştirmemizin açılışını hem de Millet Bahçemizin açılışını hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Sonrasında Salı günü inşallah Büyükşehir Belediyemizin yatırımı olan Kamyon Garajı'nın da temelini atarak bu dönemdeki işlerimizi tamamlamış olacağız. Sadece 3 günde Büyükşehir Belediyemizin Ereğli'ye kazandırdığı yatırımın toplam tutarı 650 milyon lirayı bulmuş olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ereğli'ye toplamda güncel bedelle 2,5 milyar yatırım

Başkan Altay, Ereğli'nin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını vurgulayarak, "Biz Ereğli'ye hiç heybemiz boş gelmedik. KOSKİ'miz ilçe ve mahallelere 52 kilometre kanalizasyon, 86 kilometre içme suyu hattı gerçekleştirdi. Yine Fen İşlerimiz 65,5 kilometre mahalle yolunu, 51 ton sıcak asfaltı, 449 bin metrekare parkeyi Ereğli'mize kazandırdık. Mayıs seçimlerinden önce gelerek, merkez dışında yaptığımız iki yarı olimpik yüzme havuzundan biri olan Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz hafta geldiğimizde 8 okulumuzun suni çim sahasını açtık. Kamyon Garajımızın ihalesini gerçekleştiriyoruz. Tarihi Kent Meydanı'nın cephe sağlıklaştırmasını da gerçekleştirmiş olacağız. Böylece Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli'ye güncel bedelle 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı, uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay, 17 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Konya Mitingine tüm Ereğlilileri davet etti.

"Ereğli bizim gözbebeğimiz"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, Ereğli'ye kazandırılacak Bilgehanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Öncelikle bu güzel eseri Ereğlimize kazandırmak için gayret gösteren Hüseyin Oprukçu Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a Konyalılar adına, Ereğliler adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz sadece bugünler için çalışmıyoruz. Biz yarınlarımız için de çalışıyoruz. Ereğli bizim gözbebeğimiz. Ereğli, Konya'nın 31 ilçe içerisinde en nadide ilçelerden bir tanesi. İşte önümüzdeki dönem inşallah Hüseyin Başkanla devam ettiğimizde, Uğur Başkanla devam ettiğimizde Ereğli hak ettiği hizmeti çok daha güçlü bir şekilde alacak. Bu güzel yatırımın Bilgehanenin şimdiden Ereğlili hemşerilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli'ye kazandırılacak Bilgehane ve hizmet binasının temeli atıldı. Programa; AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yıldırım ile Necati Sametoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol ve MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı.

Başkan Altay Emirgazi'de esnaf ve vatandaşla buluştu

Daha sonra Emirgazi ilçesine geçerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada Başkan Altay'a AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Necati Sametoğlu, Emirgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı, MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi eşlik etti. Ardından Karapınar'da esnafla buluşan Başkan Altay, Büyükşehir tarafından asfalt ve altyapısı yapılan Meke Sanayi Sitesi'ni de ziyaret etti. Her zaman üreticinin ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Başkan Altay'a burada da Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Cumhur İttifakı Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve MHP İlçe Başkanı Ercan Alp eşlik etti. - KONYA